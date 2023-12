¿Qué hago si deposité por error a otra cuenta bancaria?

Algunas instituciones financieras suelen ayudar a sus cuentahabientes, pero el error se considera del usuario. /Foto: Armando Vázquez.

Algunas instituciones ayudan a sus clientes cuando despositan por error a una cuenta bancaria, pero no asumen una resposabilidad

La prisa, desesperación o simple descuido, son factores que causan problemas en los bolsillos de personas al momento hacer un depósito a otra cuenta bancaria.

¿Te ha pasado que alguna vez te equivocaste en el importe o el destinatario? A veces por error depositamos en otro número de cuenta bancaria.

Este tipo de equivocaciones se denominan ‘errores operativos del cliente’.

En consecuencia, las instituciones financieras poco pueden hacer para ayudarnos a solucionar el problema.

Las principales causas por las cuales se presentaron las reclamaciones por parte de los usuarios fueron: consumos no reconocidos con 21 por ciento, transferencia electrónica no reconocida 15 por ciento, ya sea por aplicación digital o por Internet, y cargos no reconocidos en la cuenta de depósito con ocho por ciento.

Es importante revisar constantemente tu estado de cuenta o el reporte de movimientos, a fin de identificar aquellas operaciones que no reconozcas y, en su caso, presentar tu queja al banco de inmediato.

Algunas instituciones financieras suelen ayudar a sus cuentahabientes, pero el error se considera del usuario.

Ante un error de este tipo, algunos bancos brindan información a sus usuarios en sus páginas web, donde mencionan la posibilidad de anular alguna transferencia bancaria.

El Banco de México desarrolló un sistema llamado Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por el cual, se pueden realizar transferencias en cuestión de segundos, a través de la banca por internet o banca móvil.

Si bien, se busca busca brindar mayores facilidades y comodidades a los usuarios, también aumenta la posibilidad de cometer errores.

Se entiende por ‘errores operativos del cliente’ todas aquellas operaciones que como usuarios de productos financieros reconoces haber efectuado pero al mismo tiempo realizaste de manera errónea.

Debido a que el error lo comete el usuario, aunque haga una reclamación al banco, poco se puede hacer.

Recuperar el dinero depende más de la buena fe de los involucrados, ya que el beneficiario deberá mostrar conformidad para regresar el dinero depositado en su cuenta.

¿Qué hago si deposité por error a otra cuenta bancaria?

En caso de que la cuenta sea del mismo Banco.

Si la transferencia se llevó a cabo por el sistema SPEI o vía electrónica, debes dar aviso inmediatamente a tu banco.

Si la operación se hizo en ventanilla, pide que te orienten y ayuden con la cancelación de la transferencia, ya que todos los Bancos tienen una hora de corte de caja.

Cuando el banco haya identificado a la o el titular, se pondrá en contacto con la persona para explicarle la situación y buscará acordar la devolución del dinero.

Cuando el depósito sea a diferente banco

Debes comunicarte con tu banco, para que éste se ponga en contacto con la institución financiera a la que pertenece la cuenta para la devolución del monto.

Al ser un depósito interbancario, el Banco beneficiario deberá esperar a que la persona que recibió el dinero, se pronuncie y lo regrese.

En caso de una cuenta inexistente.

Si por error transferiste a una cuenta que no existe, los bancos tienen mecanismos de confirmación con la finalidad de evitar que esto pase.

Si lo haces desde una tienda corresponsal, te dirán que la cuenta no existe y te devolverán el dinero.

Pide ayuda al MP o Fiscalía

Al depositar a otra cuenta por error tuyo, dependes de la buena fe de la otra persona. Y en caso de que ésta se niegue a devolver el dinero, puedes recurrir como última opción a presentar tu queja en el Ministerio Público o Fiscalía.

Toma en consideración los costos de la demanda y contrastarlo con el monto de la transferencia, para que analices si vale la pena tomar dicha acción.

¿Y si te depositan por error?

Si te aparece dinero que no sabes su procedencia debes hacer lo siguiente:

Ponte en contacto con tu banco, para comunicarle dicha situación.

No hagas uso de dicho monto, ya que la persona usuaria podría ejercer acciones legales.

En caso de ser una transferencia grande de efectivo, el SAT se encuentra autorizado a investigar la procedencia del dinero.

¡Cuida tus depósitos!

Si haces un depósito o pago en sucursal, verifica que el número de cuenta corresponda a la que realizarás la operación.

Checa que la cantidad del depósito sea la misma que aparece en el recibo de la operación.

Guarda tus comprobantes para cualquier aclaración.

En caso de transferencia electrónica, verifica que el número CLABE corresponda al titular de la cuenta y digítalo cuidadosamente.

Si depositas en un corresponsal, sé cuidadoso en el número de cuenta de la persona a la que vas a depositar o transferir.

Si por el contrario, te depositaron en tu cuenta por error, no dispongas de ese dinero. Aunque no es tu culpa, seguramente su dueño lo estará buscando. Contacta a tu banco y revisa de dónde provino el depósito. De usar lo que no es tuyo, podrías hacerte responsable de alguna acción legal.

Principales causas de reclamaciones ante la Condusef:

21% consumos no reconocidos

consumos no reconocidos 14% transferencia electrónica no reconocida

transferencia electrónica no reconocida 8% cargos no reconocidos

¿Sabías que…?

El Capítulo III, del Código Civil de la Ciudad de México, habla sobre el enriquecimiento ilegítimo.

Menciona que cualquier persona que reciba un depósito equivocado deberá actuar de buena fe y devolverlo, porque de lo contrario tendrá que pagar dicha cantidad que utilizó y los intereses que se generen.

