Julian Assange sale en libertad, llega a un acuerdo con EU

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, salió de la prisión de alta seguridad británica en que se encontraba, luego de declararse culpable de cargos que se le imputan en Estados Unidos como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

El portal WikiLeaks, fundado por Assange, anunció en X (antes Twitter) que Julian incluso ya abandonó el Reino Unido con el objetivo de volver a Australia.

El presidente de México y la presidenta electa, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, expresaron en la misma red social su beneplácito por la liberación de Assange.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024