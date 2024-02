Chepe Guerrero cierra con fuerza su precampaña en Corregidora

Chepe Guerrero cerró en el Jardín Principal de El Pueblito en Corregidora, con la presencia de cientos de militantes y simpatizantes panistas, su campaña como precandidato a la presidencia Municipal. Ahí llamó a las y los presentes a trabajar unidos y convencidos para defender al municipio.

“Somos una ciudad de vanguardia y la gente vive aquí con calidad, en paz y con oportunidades para salir adelante. No hay nada que valga más la pena defender que a la familia, no podemos dejar que se amenace la calidad de vida de quienes vivimos aquí. No podemos dejar que se eche a la basura tantos años de buenos gobiernos del PAN. ¡Vamos con fuerza y sin titubeos! Porque hoy somos una sola voz: ¡que siga lo bueno para Corregidora!”, dijo.

Chepe Guerrero agradeció la oportunidad de las y los militantes de abrirles la puerta de sus casas para presentarse y escucharlos. Aseguró que pudo recabar peticiones e inquietudes de jóvenes, mujeres, jefas y jefes de familia. Asimismo invitó a las y los presentes a salir a las calles con el objetivo de sumar a más personas al proyecto de defender a Corregidora, con la seguridad de que los gobiernos del PAN han llevado a la demarcación a ser uno de los municipios mejor posicionados en el país.

“Les pido, mantengamos la unidad. Porque en este proyecto no gana una sola persona, aquí ganamos todas y todos. Vamos unidos por el orgullo que nos genera que en Acción Nacional sabemos gobernar. Este es nuestro tiempo: ¡Vamos con todo! Porque en Corregidora fuimos, somos y seguiremos siendo: ¡Acción Nacional!”, expresó.

Acompañado por expresidentes municipales; así como el exgobernador, Francisco Domínguez, Chepe Guerrero recordó las obras y logros que se hicieron a favor del municipio, donde destacó el Libramiento Sur Poniente, la Unidad Básica de Rehabilitación en el Pueblito, el Museo del Sitio en la Zona Arqueológica de El Cerrito y el Puente de Santa Bárbara, además de los apoyos a los jóvenes a través de becas.

“Hay que convencer a más personas de que crean en este proyecto. Hagámoslo sin soberbia, pero con toda la seguridad de que aquí sí sabemos gobernar, y con nosotros, en Acción Nacional están los mejores ejemplos”, manifestó.

En el evento estuvieron presentes los panistas Roberto Sosa, Maricruz Arellano, Antonio Zapata, Germán Borja, Rafael Montoya, Mauricio Cárdenas, Laura Morales Lira, representante del Comité Directivo del PAN en Corregidora y Alejandro Cano, representante del Comité Directivo Estatal del PAN.