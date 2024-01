Presa de la Estancia, sin peces y poco turismo para sobrevivir, denuncian contaminación

Fotos: Armando Vázquez

San Juan del Río, Qro. – La Presa Constitución de 1917, en la comunidad de La Estancia, es una de las granjas de peces más importantes de San Juan del Río, en ella los pescadores sacaban el sustento para poder vivir día con día.

La Unión de Pescadores de San Juan del Río viven uno de los problemas más grandes que ha impedido la pesca y venta de sus productos en la zona.

José Gómez, presidente de esta Unión, ha denunciado que la contaminación en la presa ha generado que en los últimos meses los peces amanezcan sin vida a las orillas de la presa La Estancia.

“En un buen día llegábamos a sacar de 800 kilos a una tonelada, entre mojarra y perca, con eso se sustentan más de 14 familias que viven de pescar, de la venta de los productos y del turismo, hoy en día ya no he pescado nada”, explicó el sanjuanense.

En un recorrido realizado por AD Querétaro se puede observar y oler el mal estado en el que se encuentra la Presa de la Estancia, agua blanca con espuma cae desde los tubos de ingreso y el agua pasó de un color café a verde y los peces muertos en las orillas.

Asimismo, las redes de los lugareños se llenan con una pasta blanca, lo cual no es normal al momento de querer sacarlos del agua y esto también impide el procedimiento de limpiarlas para poder volver a usarse.

De acuerdo con Sabino Ibarra, secretario y tesorero general de la UPEPEQ, los mismos turistas han dejado de visitar las palapas que se encuentran alrededor debido al mal olor que la contaminación ha dejado y por la baja en la venta de pescado, la cual, aunque saquen algunos pescados estos no se pueden consumir debido a la falta de conocimiento sobre su estado.

“Este pescado no se puede vender, por qué no sabemos que contaminantes hay en la presa (La Estancia) que los pueda afectar al consumirlo, esto nos ha dado un golpe muy duro, ¿De qué vamos a vivir si ya no hay pescado?, requerimos de un estudio oficial que nos garanticen que este pescado no está contaminado”, indicó.

Pescadores de La Estancia piden apoyo a autoridades

José mencionó que uno de los problemas que puede estar generando la contaminación en la presa es la falta de mantenimiento a una tubería que hace meses se desprendió y la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) no ha reparado.

Esta tubería se ubica a un costado de la presa, pasando la cortina que divide los campos de riego con la presa, y al ver qué no se ha reparado el agua contaminada llega directo a la presa.

“Ya hicimos oficios a la misma comisión, a las empresas aledañas, al mismo presidente municipal de San Juan del Río para que nos apoyen, incluso llamamos al Gobierno del estado para que nos puedan dar una solución o apoyo”, expresó.

Los pescadores ahora deben visitar otras presas en otros estados del país como San Luis Potosí o Michoacán arriesgándose a otros problemas.

“Tenemos clientes que nos compraban al por mayor, para no quedarnos sin sustento hemos tenido que visitar otras presas, pero nos han amenazado y hasta correteado de otros lugares, diciéndonos que no podemos pescar”, señaló José.

Daño ambiental

La pesca no fue la única afectada con la contaminación en la presa, cientos de aves llegaban a migrar a esta presa para poder descansar y comer pescado, entre estos llegaban Pelícanos Canadienses, Garzas y en ocasiones hasta Águilas que bajaban a consumir los peces.

“Hasta eso ha bajado, antes se llenaba de Pelícanos, había por montones, saltaban los peces, era un espectáculo único, hoy solo llegaron estos (al menos una docena de Pelícanos), eso era también atractivo para los turistas”, explicó Sabino.

De acuerdo con el ambientalista, Iván Bedoya, indicó que estás especies de aves son muy comunes en esta época del año y más su visita a tierras queretanas debido a la diversidad que existen en zonas como San Juan del Río, Jalpan de Serra o Ezequiel Montes.

“El pelícano del norte es un ave que, si llega a nuestro país, pero las sequías, la contaminación y hasta la caza furtiva han ocasionado una baja en los últimos años en la migración de esta ave”, señaló el especialista.

Respecto al rescate de la presa, Bedoya indicó que existen varios procedimientos para limpiarla, la primera es hacer un estudio del nivel de contaminación en el agua, ya que pueden encontrarse metales pesados que afecten a los peces, así como micro plásticos que afectan al consumo humano.

“Hay un proceso en el que se meten molinos al agua para su oxigenación, tristemente esto no es inmediato, una presa o algo contaminado por su propia naturaleza puede tardar hasta 20 años en ser limpiado totalmente, es necesario un estudio que determine que problemas hay dentro”, añadió.

