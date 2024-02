Por definir Georgina Sánchez si tomará licencia

Foto: Jena Guzmán

En los próximos días definirá la presidenta del DIF Municipal de San Juan del Río, Georgina Sánchez Barrios si tomará licencia para poder acompañar a su esposo, Roberto Cabrera, en su campaña política.

Refirió que estará a la espera de recibir indicaciones, esto conforme a lo que marque la ley para poder tomar una decisión, y de ser el caso, lo estaría considerando para el mes de abril que es cuando arrancan formalmente las campañas a nivel municipal.

“La verdad es que ahorita nosotros pues estamos a la espera de recibir indicaciones, yo desconozco la parte legal, sí sé que mi esposo toma licencia, que viene una campaña interna, y me parece que se va a preparar para lo que viene ya en abril, pero desconozco nosotros cómo vayamos a proceder, o sea, en mi caso, la verdad no lo he considerado todavía”.

Respecto a su informe, comentó que ya los tiempos no le dieron puesto que ya está próximo el inicio de la veda electoral y ya no se podría, por lo tanto considera que pueda ser al término de las elecciones cuando lo retome.

Cabe señalar que Georgina Sánchez Barrios se encuentra dentro de la lista plurinominal como propietario dentro de la fórmula de regidores proporcional.

