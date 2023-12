Asteriscos: Autoliv, Juan Guzmán y Lupita Murguía

PAZ LABORAL

Luego de mucha negociación, los trabajadores sindicalizados de la empresa Autoliv lograron conseguir un incremento salarial histórico que incluye seis prestaciones más para los trabajadores. Con este acuerdo se conjuró la huelga y los trabajadores celebraron con música y baile su conquista laboral. ¡Ah! Por ahí se apareció el notario Arturo Maximiliano García, pero no se confundan; su presencia se debió estrictamente a cuestiones profesionales para dar fe de lo ocurrido en la jornada de ayer en la empresa Autoliv.

HUIMILPAN

El alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera, dijo que todavía no define si participará en el próximo proceso electoral. Agregó que esa decisión depende de lo que diga su partido (el Verde Ecologista) y de la opinión de la ciudadanía. Cuestionado sobre la reelección, el edil aseguró que no ha visto nada sobre el tema, pero recordó que fue elegido por el pueblo para gobernar por tres años y por eso no ha contemplado el solicitar licencia. Mientras tanto, una posibilidad para el Partido Verde es postular a Georgina Guzmán, hoy presidenta del patronato del DIF municipal de Huimilpan.

BASTIÓN AZUL

El diputado local Gerardo Ángeles Herrera pronosticó que la fórmula al Senado compuesta por Lupita Murguía y Agustín Dorantes será la ganadora en las próximas elecciones, pues, a su consideración, son políticos probados que saben trabajar. Más allá del optimismo del presidente de la mesa directiva de la Legislatura local, el reto no es menor, ya que habrán de competir en una condición en la que el PAN no ha estado desde que se consolidó como bastión azul en el país. Confinarse no es bueno.

