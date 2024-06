Banquete de futbol: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Este verano el futbol saturará las pantallas de TV con emocionantes duelos.

En el viejo continente arranca este fin de semana la Eurocopa, el torneo de selecciones con mayor calidad. Esta competencia se realizará del 14 de Junio al 14 de Julio y su principal atractivo es que equilibrio que hay entre rivales. No hay tanta distancia entre equipos como sucede en la Copa del Mundo, por lo que los pronósticos son reservados.

En la primera ronda destacan los enfrentamientos entre Italia vs Alemania el jueves 20 de Junio y al día siguiente Países Bajos vs Francia. Y lo mejor viene a partir del 29 de Junio cuando inician los octavos de final. Aunque no tengo favorito, voy con Francia.

Una semana después del inicio de la Euro, el 21 de Junio, comienza la Copa América. México regresa al torneo continental que se desarrollará en Estados Unidos. Sin muchas expectativas el tricolor se presentará en un torneo donde ahora no solo Brasil, Argentina y Uruguay lucen amenazantes, sino que los históricamente débiles como Venezuela y Ecuador tienen equipos en gran nivel.

No me hago ilusiones con México. Tenemos a la generación menos talentosa de los últimos 35 años. No veo como puedan hacer una participación destacada. Pero en futbol el corazón siempre está por encimo del cerebro y quiero que el TRI nos de una sorpresa. Y para campeón, me gusta Brasil.

Ya compré las provisiones para trabajar desde casa porque los partidos de la Eurocopa será en la mañana y el medio día. Si mi esposa me corre de la casa te pido te apiades y me des asilo por el mes que durará este banquete de futbol.