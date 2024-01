Se registran tres precandidatos del PRI a diputaciones federales

De izq. a der., Antonio Macías, Mario Calzada y Yahir Miquel. / Fotografía: Roberto Cortés

Esta tarde de miércoles, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro abrió sus registros para las dos diputaciones federales donde encabezará la alianza y la del Distrito 4 donde irán solos.

En ese sentido, primero realizó su registro Antonio Macías Trejo, quien busca representar el Distrito 1 donde el PRI irá en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Que me ayuden a convencer a los que no están decididos, que me ayuden a convencer a los que forman parte de nuestro partido; que me ayuden a convencer a quienes viven en estos 11 municipios para devolverle al PRI la grandeza que siempre ha tenido en este municipio”, comentó.

Asimismo, Mario Calzada Mercado realizó también su registro por el Distrito 5. Donde se concretó la alianza con el PAN y el PRD.

“A quienes van a hacer equipo por primera vez con nosotros, que es la gente del PAN y del PRD, también desde aquí mandarles el mensaje, que en este nuevo ejercicio innovador, que por primera vez vamos a ir en una alianza aquí en Querétaro, donde tenemos que hacer equipo”, declaró.

Finalmente, Yahir Miquel se registró para encabezar los esfuerzos del Revolucionario Institucional en el Distrito 4. En dicho distrito, el partido competirá solo.

Por lo tanto, aclaró que todavía existe la posibilidad de modificar los convenios de coalición con Acción Nacional. Sin embargo, aceptó, el PRI es tercera fuerza en el municipio de Corregidora y la capital de Querétaro.

“También la propuesta tendrá que permear. Yo soy una persona convencida de que la gente debe votar por las ideas. Más allá de la imagen, más allá de la trayectoria del político”, acotó.

Cabe mencionar que en todos los casos el PRI realizó el registro de precandidatos únicos. Como resultado, la comisión electoral cerró a las 2 de la tarde con solo tres aspirantes.

