Paul Ospital con Plan C para aparecer en las boletas

Braulio Colin

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, comentó que ve con buenos ojos las decisiones que se han tomado en las reuniones para los aspirantes a las diputaciones federales y señaló que espera que las reuniones sigan rindiendo frutos para que el pueda aparecer en la boleta.

Los perfiles que buscarán un curul en el Congreso de la Unión, de acuerdo con el diputado, serian Antonio Macías, Mario Calzada y Abigail Arredondo, y señaló que podría sumarse un cuarto priísta para este proceso electoral.

Puedes leer: Regidoras de Huimilpan votan en contra de proyectos de obra anual

Añadió que en su caso confía en las decisiones que se tomen dentro de la coalición PAN, PRI y PRD para poder ocupar un lugar dentro de las boletas en las elecciones locales y descartó que buscaría un cargo en otro proyecto o partido político.

“Vamos a ver si en esos pocos pueda entrar uno para que compitamos, me gustaría participar en una eleccion democratica, he levantado la mano anteriormente, no se dió la opción A, ni el B, vamos a ver si en la C me lo aceptan”, indicó.