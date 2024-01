Arturo Torres no ha definido candidatura para diputación local

Por ahora continuará trabajando en el gabinete municipal. / Facebook (@atorresgu)

Arturo Torres Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social del municipio de Querétaro, aseguró que todavía no está confirmada su candidatura para una diputación local.

Y es que hace unos días el propio alcalde de la capital, Luis Nava, comentó que el funcionario podría dejar su cargo ante la posibilidad de contender por una diputación.

“Ahorita estamos concentrados aquí en el municipio. Aún no platico con el alcalde. Son tiempos que todavía no están puestos en la mesa. Es una posibilidad, por supuesto que hay posibilidad”, aclaró.

De acuerdo con el funcionario, por ahora se encuentra concentrado en la elaboración de los programas de la dependencia, los cuales serán dados a conocer en próximos días.

“Ahorita seguimos trabajando ahí con el alcalde, todavía no hemos platicado. Yo estoy más que puesto para seguir trabajando en el municipio de Querétaro“, reiteró Arturo Torres.

Sobre las irregularidades por el supuesto desvío de recursos en la dependencia a su cargo, el secretario aseguró que eso no le impide contender. Agregó, él no es investigado o al menos no hay una denuncia en su contra.

“Yo no estoy dentro del proceso, si yo tuviera una investigación o algo en donde tuviera algún procedimiento. Hoy yo no tengo en ninguna de las dos instancias algo que tenga que ver (Órgano Interno de Control y la Fiscalía) que no me permita seguir trabajando”, subrayó.

Incluso aclaró que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su presencia para dar alguna declaración por los casos de corrupción en su dependencia.

Con información de Roberto Cortés