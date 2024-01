Trabajos de remodelación de Paseo 5 de Febrero, serán concluidos en marzo

Debido a las lluvias producto de los frentes fríos y retrasos por la empresa constructora ICA, las obras de remodelación de Paseo 5 de Febrero, se concluirán en los primeros días de marzo.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, dijo que habrá sanción para cualquier empresa que incumpla con los calendarios de entrega de las obras.

“Como he dicho siempre, en el primer trimestre de este año, estaremos terminando”, indicó.

Dijo que el carril confinado se encuentra concluido, pero la la Agencia de Movilidad está realizando labores para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, la apertura dependerá de dicha dependencia.

Añadió que más que una sanción económica a la empresa ICA por el retraso, el no haber entregado a tiempo la construcción, implicó que no se le pagara a la misma el trabajo no ejecutado.

“Muchas instalaciones no previstas, lluvias que estuvieron muy fuertes que nos afectaron, y por otro lado, y el trabajo de ICA lo estamos supervisando”.

Será hasta la conclusión de la misma cuando se realice la evaluación final de los daños causados, pero de entrada, no puede incrementarse le precio de la obra.

“Hasta que se termine la obra, podemos no pagar una parte”, indicó

Mencionó que hasta el momento ya se han pagado cerca de 3 mil millones de pesos, de un total de 6 mil 600 millones que costará en total.

Con información de Estrella Álvarez