Chema Tapia está preocupado por el proyecto La Queretana

Actual aspirante de Morena para capital de Querétaro. / Archivo

A Tapia dice que no hay información adecuada sobre el proyecto, y sugirió que si la actual administración no puede completarlo, se lo deje a la siguiente

‘Chema’ Tapia solicitó al municipio de Querétaro prestar atención al parque La Queretana, ubicado en Jurica. En particular, instó al alcalde Luis Nava a tomar una decisión sobre el proyecto y a enfatizar el número total de hectáreas que ocupa este espacio.

“El parque ubicado en Jurica es un área natural protegida, no toda esa área abarca las 95 hectáreas, quieren cambiar y edificar alrededor del parque, desarrollos inmobiliarios y que no los vecinos no van a permitir”, señaló.

Chema Tapia está preocupado

Tapia expresó su preocupación por la falta de información adecuada sobre el proyecto, y sugirió que si la actual administración no puede completarlo, se lo deje a la siguiente. Asimismo, ha pedido a las autoridades no mentir a la ciudadanía respecto a los proyectos en curso.

“Como ciudadano yo estoy de acuerdo que deba haber desarrollo, por supuesto que debe haber mejores condiciones de vivienda, pero para todos no solamente para un sector, tenemos que enfocarnos también en la vivienda social, en las clases medias bajas en donde podamos tener mejores oportunidades”, indicó.

Destacó que las autoridades municipales deben tener una mejor coordinación con el estado y la federación y destacó la labor de Mauricio Kuri para trabajar en conjunto con el Gobierno de México.

Parque la Queretana tendrá una primera intervención

Por su parte, el alcalde Luis Nava, hace unas semanas, ha indicado que se trabajará en 95 hectáreas de las 224 que conforman el parque en su totalidad. En febrero, Nava anunció una inversión de 200 millones de pesos para esta obra, que se llevará a cabo por etapas según lo informado por el municipio.

Se espera que estas declaraciones generen un debate sobre el futuro del parque La Queretana y la transparencia en la comunicación de proyectos públicos en Querétaro.