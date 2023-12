Invalidez de la reforma electoral se esperaba, dice Morena

Invalidez de la ley electoral de Querétaro, era de esperarse por los vicios legislativos en su aprobación, así opinaron los diputados de Morena.

Sin embargo, el diputado Juan José Jiménez Yáñez señaló que no ha tenido comunicación con el presidente de la mesa directiva para verificar si en esta legislatura se puede abordar el tema.

“Se los dijimos, que el tema pudiera venir en ese sentido. El tribunal ya determinó. A nosotros no nos han notificado, esto ha sido a través de los medios de comunicación. Nosotros lo veíamos venir, era cuestión de tiempo, ya está ahí”.

Invalidez de Ley Electoral se veía venir

Por su parte, la diputada Andrea Tovar Saavedra coincidió con su compañero de partido y agregó que se deben respetar los procesos legislativos para evitar que la Suprema Corte enmiende la plana.

“Creo que no se está haciendo la tarea como debe de ser, al final del día el proceso legislativo tiene su tiempo, sus pautas. Esto de querer como todo tenerlo ellos y al final del día tienen la mayoría, las iniciativas van a pasar, las veamos o no las veamos, lo hagan con tiempo o no, van a pasar”.

Incluso, la legisladora criticó el que este tipo de acciones no generan certeza electoral en las elecciones del próximo año, lo cual dijo, es un llamado para los legisladores de Acción Nacional para respetar los procesos.

“Morena fue la única bancada que hizo un foro abierto donde se escuchó a la distintas voces. Nos faltó la consulta a las comunidades indígenas. Y el tema de que pareciera que había sido un engaño es porque yo dije en tribuna: falta el glosario y cuando la publican el glosario se agrega, eso no se puede hacer”.

Derogación no es aplicable

En tanto que el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Ángeles Herrera, prefirió no abordó a profundidad el tema, al señalar que no recibió las observaciones de la Suprema Corte, pero agregó, la derogación no es aplicable para el presente proceso electoral.

“La reforma electoral aprobada en julio del 2023 será aplicable para el proceso electoral del 2024, eso lo tenemos claro y así lo vamos a estar manejando.

En ese sentido, aclaró que la Suprema Corte de Justicia llamó a legislar para el proceso electoral del 2027. Además, agregó, la invalidez aplica de manera posterior al proceso electoral del siguiente año.

Con información Roberto Cortés