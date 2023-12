Un reto incorporar a los migrantes en puestos de trabajo

Sigue siendo un reto el poder incorporar a las migrantes a puestos de trabajo, comentó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho.

“No es una solución fácil, sí hay que sentarse y ponerse desde el gobierno, sociedad civil organizada, empresas y todos para ver cómo resolverlo de la mejor manera; no es una solución fácil”, dijo.

Reiteró que es un reto, por lo que la decisión dependerá de diversas instancias y organismos para poder llegar a una solución, ya que comentó que será complicado reincorpora a los migrantes a la economía del estado.

“Se quedan en situación de calle y primero, desde el punto de vista humano no es factible que sea así; integrarlos a la economía también es complicado, cómo integras a un migrante a una economía (…) sí es un reto, no es una solución fácil, no hay que ser simplistas”, comentó.