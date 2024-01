Teresa García Gasca: ‘El reto no termina hoy’

Teresa García Gasca durante su último informe como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) afirmó que la UAQ es una institución que alberga lo más preciado del futuro, la esperanza, por lo que los universitarios continuarán construyendo la realidad de Querétaro.

“Adoptamos un modelo trabajo basado en la responsabilidad social universitaria, servir a la sociedad a la que nos debemos, retribuirle a través de nuestro trabajo las aulas y en nuestras comunidades a través de nuestras y nuestros egresados, de nuestros servicios y de nuestro esfuerzo, luchar por todos los medios por lograr beneficios comunes, por lograr una sociedad más justa e igualitaria”.

Teresa da su último informe

Reconoció que a lo largo de 6 años al frente de la máxima casa de estudios se enfrentaron a diversos retos como la lucha por el presupuesto a la educación superior, problemática que afectó a universidades públicas y privadas, además de la dificultad de interlocución con el gobierno federal.

“A lo largo de 6 años nos enfrentamos a retos diversos, algunos previstos como la lucha por el presupuesto, como la mejora continua, el cierre de brechas que todavía persiste, nos encontramos con la dificultad de interlocución con el gobierno federal, no solo nuestra universidad, todas, públicas y privadas, enfrentamos barreras con el gobierno estatal, algunas se han librado, nos encontramos también con escenarios nunca pensados, con situaciones inciertas y amenazantes, nuestra comunidad no lo dudó y logramos mostrar para qué existen universidades como la nuestra”.

García Gasca afirmó que deja proyectos en curso, principalmente programas educativos en evaluación, obras en proceso y la Ley Orgánica que se quedó discutida, trabajada ante la Legislatura Local.

“De los 80 puntos que nosotros habíamos comprometido en la campaña en el segundo periodo estamos cumpliendo Más del 90%, hay algunos puntos que no cumplimos no porque la UAQ o nosotros so se hayan trabajado o se hayan olvidado porque no se concretaron al final del camino Por diferentes razones, una de ellas, que les platico Infraestructura deportiva en San Juan del Río que necesitábamos del apoyo del municipio Y que no se concreta la interlocución con el municipio, por ejemplo, entonces algunos de ellos Pues pierden vigencia”.