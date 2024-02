La democracia no es canjeable: Mauricio Kuri

La democracia no es canjeable: Kuri/Foto: Armando Vázquez

Estrella Álvarez

De cara al proceso electoral de este 2024, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la mesura, así como a la unidad y a la reflexión.

Durante su discurso en el marco del evento del 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que en el proceso de renovación de poderes públicos es indispensable que no exista una confrontación.

“No hay mejor momento que este para hacer un llamado a la mesura. Para convocar a la unidad y a la reflexión. (…) Una elección no es una confrontación entre hermanos.

“Desde aquí convocamos a la unidad y a la concordia, al respeto y a la tolerancia”.

Por ello, aseguró que la mejor forma de celebrar la Constitución es guardarla, ya que la democracia no es canjeable por justicia social.

Dijo que la libertad no puede sustituirse bajo la promesa de igualdad. “La democracia no es canjeable por justicia social. Los contrapesos no entorpecen: facilitan porque limitan, porque iluminan… porque dan voz a las ideas de otros”.

Añadió que esta fecha invita a no olvidar. “La historia se repite para quienes no aprenden.

“No es posible tener un país en concordia sin democracia, sin libertad y tampoco sin justicia social. Libertad e igualdad no se contraponen; se complementan. Democracia y reforma social solo sobreviven si van juntas”.

Poder Judicial debe estar alejado de política

Alberto Pérez Dayán, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que ningún poder es más democrático que otro, y que cada sentencia debe ser acatada por diversos actores.

Mencionó que debe estar alejado de la política “y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones.

“El magistrado no es igual al diputado o al senador; el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”.