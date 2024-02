Apoya SEDEA con forraje a ganaderos de Colón y El Marqués

En continuidad con el Programa Emergente para Productores Agropecuarios Afectados por la sequía, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, realizó la entrega de alimento para ganado en los municipios de Colón y El Marqués. Esta acción permitirá otorgar, aproximadamente, mil kilos de forraje por beneficiario, a un total de 308 y 232 ganaderos, respectivamente.

Cabe señalar que en el estado se llevará a cabo la dispersión de aproximadamente dos mil 600 toneladas de forraje y suplemento alimenticio. Así como dos mil 100 viajes de agua que serán entregados a casi cuatro mil productores pecuarios, en pequeña escala, de todo el estado, teniendo una inversión de 15 millones de pesos, recurso de origen estatal.

Apoya Sedea a agricultores

“Es que, si no hay lluvia, no hay cosecha, no hay maíz en grano, pero tampoco hay forraje. Por eso es que el día de hoy, para todos ustedes, ojalá que en algo les pueda beneficiar, ojalá que en algo les pueda ayudar, ustedes se van a llevar una tonelada de forraje, una tonelada que ojalá que les ayude para algunos días para sus animales”, señaló.

Anaya Aguilar comentó que esta entrega ayuda a familias rurales que se han visto limitados en la producción de forraje, toda vez que no habrá siembras por la falta de lluvias, además que, en forma paralela, se da la pérdida en la fertilidad en los suelos secos.

Al hacer uso de la palabra, el director de Desarrollo Agropecuario de Colón, Rubén Gutiérrez Vizcaya, en representación del presidente municipal, agradeció al gobernador Mauricio Kuri y reconoció el beneficio de los diferentes programas de la administración estatal.

“Ustedes están al pendiente de la entrega de los apoyos. Tuvimos por ahí el municipalizado, junto con el secretario. Por aquí hay muchos beneficiarios del maíz, del municipalizado, ahorita del forraje, son 300 toneladas, muy bueno. Ahorita ya dijo Romualdo, ya dijo Mayro, viene la sequía, son tres años, tres años en los que ya estamos complicados”, indicó.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal de El Marqués, Alfonso Loredo, en representación del Presidente municipal, y por parte de los beneficiarios, Iván Olvera Casas, agradecieron al Gobernador, Mauricio Kuri, por el apoyo a los productores que se vieron beneficiados con la entrega del insumo.