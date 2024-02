Mauricio Kuri presenta resultados del programa Contigo

Mauricio Kuri González encabezó la presentación de resultados de “Contigo, Intervención Educativa”, proyecto al que se destinó una bolsa concursable de 40 millones de pesos para fortalecer a seis universidades estatales y a los tres subsistemas de bachillerato de la entidad.

El titular del Poder Ejecutivo expresó que en el estado se le apuesta a la innovación y al desarrollo tecnológico, pero sobre todo, al talento de las y los queretanos. En este marco, anunció que la inversión para este programa en 2024 será de 60 millones de pesos.

“Por eso en Querétaro no decimos que no, decimos cómo sí, y vemos el cómo sí, no el cómo no. Y para mí es de mucho gusto decirles que este nuevo anuncio que estamos haciendo de estos 40 millones de pesos que les estamos entregando el día de hoy, se va a ir a 60 millones de pesos este mismo año para poder seguir apoyando las universidades”, apuntó.

Mauricio Kuri brinda herramientas

Mauricio Kuri indicó que es misión de su Gobierno que cada estudiante tenga las herramientas y el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial, y eso, agregó, es precisamente lo que se está logrando a través de “Contigo, Intervención Educativa”.

“En Querétaro hay muchísimo talento y es nuestra ventaja competitiva con cualquier parte del mundo (…) Aquí está el mejor talento de México. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros como servidores públicos, es darles las herramientas a ustedes, para que ustedes tengan todas las posibilidades de crecer y aspirar, porque el mejor programa social es el empleo”, subrayó.

Retos de proyecto

Durante su discurso, la titular de la Secretaría de Educación, Martha Elena Soto Obregón, compartió que a lo largo de este proyecto, se han propuesto varios retos: desde incrementar el grado de escolaridad promedio, hasta reducir el abandono escolar en la educación media superior. Recalcó que estos retos no son simples metas, sino compromisos con el futuro de la juventud y el desarrollo del estado.

La funcionaria estatal señaló que la bolsa económica de 40 millones de pesos se distribuyó de la siguiente manera: 52 por ciento para las universidades estatales y 48 por ciento para los tres subsistemas de educación media superior. En total se benefició a 35 mil estudiantes.

A su vez, el rector de la UTEQ, Carlos Arredondo Velázquez, distinguió a Mauricio Kuri como el Gobernador de la educación, pues afirmó que en los ejes centrales de su gobierno ha puesto a los jóvenes y a las familias queretanas como prioridad, y ello se traduce en programas como el de Contigo, Intervención Educativa, que se convierte en mejores oportunidades para las y los alumnos de bachillerato y universidad.

Finalmente, la alumna de la UTEQ, Valeria Tello Miranda, ponderó que el apoyo de las autoridades estatales ha sido fundamental para asegurar que su Universidad y otras instituciones sigan contando con aulas y espacios dignos que benefician a la comunidad estudiantil y motivan a las y los jóvenes a cumplir sus sueños.

Propósitos del proyecto

Cabe destacar que “Contigo, Intervención Educativa” tiene como propósito incrementar el grado de escolaridad promedio de 10.5 a 11.5, hasta el quinto semestre de preparatoria concluida; pasar a los primeros 15 lugares entre las entidades con menor tasa de abandono en media superior; reducir el abandono escolar uno por ciento en secundaria y educación media superior, con respecto al año anterior; incrementar la matriculación de alumnos inscritos en uno por ciento anual en bachilleratos tecnológicos; e incrementar la matrícula en educación superior en áreas científicas y tecnológicas en uno por ciento anual.

Las instituciones participantes en este programa son: