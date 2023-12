Datos curiosos de Taylor Swift

¿Cuál es su estatura?

La cantante mide 1.79 metros sin tacones.

Labor altruista

Taylor Swift en el año 2016 donó un millón de dólares para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Luisiana, Estados Unidos.

Premios

Es una de las artistas con más nominaciones al Grammy. Hasta el momento la artista ha ganado 12 premios Grammy y ha tenido en total 46 nominaciones; algunos temas que han estado nominados a Canción del año, pero que no ha ganado son: “You belong with me”, “Shake it off”, “Blank space”, “Lover” y “Cardigan”.