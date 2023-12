Son muchas las ocasiones en las que haces un pronóstico a tu equipo favorito y no sucede cómo esperabas. Pero, las probabilidades de acierto no dependen de la suerte únicamente, también es necesario conocer el deporte en el que quieres participar, sus mercados, estadísticas de los protagonistas del encuentro y más.

Por lo tanto, te mostramos 7 consejos que debes conocer antes de hacer apuestas deportivas.

1- Entiende qué significan las cuotas en una plataforma de apuestas deportivas

Mientras más popular sea un evento o encuentro deportivo, mayor será la cuota que la casa de apuestas deportivas colocará. Cada una es un fiel reflejo de la cantidad de público que se espera que haga predicciones durante el partido y también dan una idea de la probabilidad de que un resultado se cumpla.

Sin embargo, las casas de apuestas deportivas emplean las cuotas para atraer a más personas e invitarlos a hacer pronósticos mientras pasan un momento de entretenimiento observando el encuentro.

Los apostadores más experimentados utilizan las cuotas para aumentar el valor de su predicción. Eventos como la Copa del Mundo, los Playoffs de la NBA y el SuperBowl suelen tener cuotas altas debido al interés del público en cada uno de los encuentros que se disputan.

2- Establece una cantidad máxima de apuesta

Las apuestas tienen que ser realizadas de manera responsable y la mejor forma de lograrlo es estableciendo un límite máximo. Si lo superas, deberás retirarte de la casa de apuestas y volver otro día para continuar disfrutando de sus ofertas de entretenimiento.

El motivo es que a veces las predicciones que se hacen no siempre son acertadas, lo que pone en riesgo el capital disponible. No es recomendable utilizar el presupuesto necesario para llevar a cabo tus actividades diarias en la casa de apuestas, coloca una regla de no usar más del 5% cada vez que hagas una predicción.

3- Conoce bien el deporte en el que harás un pronóstico

Si ya has elegido una disciplina deportiva para hacer alguna predicción, bien sea porque ha captado tu atención o recibiste la invitación de un amigo a jugar, lo mejor es que conozcas sus reglas. Debes estudiar en qué consiste el deporte, cómo se juega, cuáles son los mejores equipos, qué jugadores tienen mayor rendimiento y las estadísticas de cada uno.

Esta estrategia te ayudará a hacer apuestas con resultados cercanos a la realidad, lo que te permitirá disfrutar más de esta actividad. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, estudia cuáles son las reglas de juego, las lesiones, el terreno de juego, el clima y cualquier otro factor que puede afectar el desenlace del encuentro.

4- No elijas siempre a tu equipo favorito

Aunque es normal sentir amor por un determinado equipo, no siempre tiene las mayores posibilidades de ganar y debes aceptarlo. Consulta los pronósticos y estadísticas que algunas plataformas deportivas ofrecen para comprobar las chances que tu conjunto favorito tiene ante el rival.

Una manera de ver las probabilidades de acertar es estudiar las cuotas en los diferentes mercados antes del encuentro.

5- Evita que una mala racha te afecte

Uno de los consejos más importantes al momento de hacer una apuesta deportiva es evitar el cansancio emocional o sentir el impulso de continuar jugando. Es recomendable que abandones la actividad ese día, salgas al parque, a una plaza o al centro comercial y regreses con la mente más clara y con una mejor estrategia.

Igualmente, cuídate de las rachas en las que aciertas muchos resultados, esto puede aumentar tu confianza y alterar de manera equivocada tu estrategia de juego.

6- Elige el mercado que más te favorezca

Algunas personas son buenas para predecir ciertos comportamientos en el deporte y de eso tratan específicamente los mercados disponibles. Si has tenido más aciertos indicando que equipo se irá adelante en el marcador, lo mejor es seguir participando en ese tipo de mercados.

También puedes apostar a quién va ganando a la mitad del encuentro, la cantidad de puntos anotados al final, cuál será el jugador con más puntos, etc., lo que mejor te resulte.

7- No apuestes si no estás al 100%

El potencial de cada jugador es indiscutible; sin embargo, es necesario que estés concentrado para sacar provecho de todo el conocimiento y el análisis previo realizado de cara al encuentro. De lo contrario, corres el riesgo de hacer una predicción errónea, lo que terminará afectando tu experiencia de juego.

Recuerda que se trata de una actividad de entretenimiento responsable y en el momento que dejes de disfrutarla, es mejor que descanses y regreses el siguiente día.

Las casas de apuestas deportivas tienen un limitador para que puedas jugar y salir de la plataforma de manera automática cuando sobrepasas dicha cantidad. Es una medida de seguridad, similar a un cinturón mientras conduces. ¡Sigue estos consejos y asegura un rato de diversión mientras observas tu deporte favorito!