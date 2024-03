Día Mundial del Sueño: Estas horas duerme un mexicano

Los mexicanos son los segundos más dormilones de América y los sextos a nivel mundial, según dos estudios globales publicados en 2017 y 2020, consultados con motivo de que hoy viernes 15 de marzo es el Día Mundial del Sueño.

El Día Mundial del Sueño

La Secretaría de Salud de México (SSA) informa que cada año, el viernes anterior al equinoccio de primavera, se conmemora el Día Mundial del Sueño para concientizar a la población sobre la existencia de los trastornos del sueño para prevenirlos, informa

El Día Mundial del Sueño se instauró en 2008 por la Sociedad Mundial del Sueño (World Sleep Society) con el objetivo de reducir la carga de los problemas del sueño en la sociedad mediante una mejor prevención y gestión de los trastornos del sueño.

La Sociedad Mundial del Sueño (SMS), formada por profesionales de la investigación y la medicina del sueño que atienden a pacientes, destaca que el hashtag #WorldSleepDay ha sido tendencia en Twitter durante los últimos tres años consecutivos.

El lema del Día Mundial del Sueño de 2024 es Equidad en el sueño para la salud mundial.

¿Cuántas horas duerme un mexicano?

Con motivo de que hoy es el Día Mundial del Sueño, te presentamos los resultados de un estudio científico y dos encuestas que responden a la pregunta cuántas horas duerme un mexicano y que, además, muestran cómo han aumentado o disminuido las horas de sueño de los mexicanos con el paso de los años.

Los mexicanos, los más madrugadores

Por ejemplo, una encuesta realizada por Sleep Cycle a 351.044 usuarios del 1 al 30 de noviembre de 2014 mostró los patrones de sueño mundiales. Por ejemplo, México fue el primero en levantarse de la cama, el cuarto en dormir menos y el octavo en irse a la cama.

México fue el cuarto que durmió menos, 6.40 horas en promedio. Lo superaron Japón, con solo 5:56 horas en la cama; Corea del Sur, 6:03, y Brasil, 6:37, pero los mexicanos durmieron menos que los chinos, 6:42, italianos, 6:58, españoles, también 6:58, y hasta alemanes, 7:09 horas. Los más dormilones fueron Nueva Zelanda, con 7:27 horas; Países Bajos, 7:26, y Bélgica, 7:23 horas.

En América, Canadá fue el más dormilón, con 7:15 horas, y Estados Unidos, el segundo, con 7:11 horas, seguidos de México y Brasil.

Hora de dormir

Mundialmente, México fue el octavo en acostarse a dormir más tarde, pues el mexicano se fue a la cama después de la medianoche (a las 0:14 a.m.) en promedio. Los primeros en irse a dormir fueron los habitantes de Nueva Zelanda (11:28 p.m.) y los últimos en acostarse fueron los de Corea del Sur (1:07 a.m.). En América, los primeros en acostarse fueron los Estados Unidos (11:48 p.m.) y Canadá (11:55 p.m.) y los últimos, Brasil (03:33 a.m.) y México.

Por último, la encuesta arrojó que México fue el primero en despertar, a las 7:07 a.m. en promedio, seguido de Suiza y Japón, ambos a las 7:11 a.m. Mientras que los últimos en despertar fueron España, a las 8:02 a.m., Italia, a las 7:49, y China, a las 7:48 a.m. Los Estados Unidos se levantaron de la cama a las 7:20 a.m.

Mexicanos: Quintos más dormilones del mundo

Tres años después, en 2017, Klaus Ackermann, doctor en Economía e investigador de la Universidad de Monash en Australia, publicó un estudio que, entre otros datos, incluye la primera estimación global de la duración del sueño nocturno en 645 ciudades durante siete años (2006-2012), calculada a partir de la actividad en internet de la población.

De acuerdo con esta investigación, los habitantes de Argentina son los que más duermen, 10.26 horas, y los de Japón los que menos duermen, 7.27 horas.

A nivel mundial, las personas más dormilonas del mundo viven en Argentina, pues duermen 1026 horas; España, 9.96 horas; Ucrania (país que desde 2023 está en guerra con Rusia), 9.83 horas; Turquía, 9.77; México, 9.75; Bélgica, 9.5; Arabia Saudita, 9.48; Italia, 9.46; Rusia, 9.33, y Portugal, 9.31 horas.

En América, los más dormilones son los mexicanos, al dormir 9.75 horas. Les siguen los habitantes de Chile, 9.13 horas; Puerto Rico, 8.97; Venezuela, 8.91; Brasil, 8.85; Canadá, 8.57, y Estados Unidos, 8.51 horas. Estos son los únicos países americanos enlistados por Ackerman.

México: sexto dormilón del mundo y segundo de América

Posteriormente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​ (OCDE) hizo encuestas de 2009 a 2016 para conocer cómo las personas distribuyen su tiempo diario y publicó los resultados en 2020.

Según la OCDE, las personas más dormilonas del planeta viven en China, duermen 9:02 horas en promedio; La India, Estados Unidos, 8:48 horas ambos, y Nueva Zelanda, 8:46 horas. En el otro extremo, los que duermen menos son Corea del Sur, 7:51 horas; Dinamarca, 8:09, e Irlanda, 8:11 horas.

A su vez, México fue el sexto menos dormilón del mundo, con 8:19 horas. Noruega fue el cuarto, pues los noruegos duermen 8:12 horas, y Alemania, el quinto, con 8:18 horas.

En el continente americano, los mexicanos son los segundos más dormilones, después de los estadounidenses. Canadá, el otro país encuestado por la OCDE, duerme 8:40 horas.