Bad Bunny y Kendall Jenner habrían terminado su relación

De acuerdo con la revista People, una de las parejas más mediáticas del 2023 ha terminado su relación. Se trata de Bad Bunny y Kendall Jenner, quienes habrían dado fin a su noviazgo, tras menos de un año.

Lo anterior, dio pie a una serie de especulaciones en torno a los famosos; quienes no han sido vistos pasando tiempo juntos desde el pasado mes de octubre, cuando fueron captados en la fiesta del programa Saturday Night Live.

Según la publicación, ambos optaron por terminar tras 10 meses de novios; siendo febrero la primera vez que se les vio juntos. Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.

The Messenger apuntó “no hay rencor entre ellos e incluso están en contacto. Su relación había sido difícil debido a sus apretadas agendas”.

Bad Bunny no hacía pública su relación

Con respecto al supuesto romance con Jenner, el puertorriqueño prefirió mantenerlo en privado. Asimismo, aseguró a Vanity Fair que su estado civil era evidente para amigos, familiares y seres queridos. Al mismo tiempo, sostuvo que no sentía la necesidad de aclarar nada a los demás, incluyendo a sus fans.

“Realmente no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclarar nada a nadie”, externó el cantante.

De igual manera, se espera que en las próximas horas salga más información a la luz para confirmar las especulaciones de una de las parejas más famosas del momento.