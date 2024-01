Enrique Bunbury se declara fan de los corridos tumbados

La opinión del cantante dividió opiniones. / Especial

A través de TikTok se volvió viral un fragmento de una entrevista que le hicieron a Enrique Bunbury en la que habló sobre los corridos tumbados.

Pese a que la entrevista que ofreció el español es de hace algunos meses, en redes sociales volvió a ganar notoriedad. Y es que en aquella ocasión, el cantante compartió su opinión sobre uno de los géneros más populares del momento.

Con respecto a Peso Pluma, el exintegrante de Los Héroes del Silencio se sinceró sobre el género que ha dado la vuelta al mundo. En consecuencia, mencionó directamente a “Doble P” cuando le preguntaron sobre una colaboración.

“Los corridos tirados, en donde puede estar Peso Pluma y algunos (…) hay algunas canciones que me gustan bastante. Un corrido no me parece algo tan lejano a lo que yo soy”, reconoció.

Por ende, las declaraciones de Enrique Bunbury derivaron en diversas reacciones. Algunos usuarios aplaudieron la apertura del compositor por nuevos sonidos, mientras que otros rechazaron la idea de que el intérprete de Nada se adentre a los corridos tumbados.

“Por favor, Bunbury, no”; “No, por favor, máster. No lo hagas”; “Qué chido que unan al arte”; No, eso sería caer muy bajo”; “Con todos menos con Peso Pluma”; “Maestro, no se rebaje a eso”, se leía en los comentarios.