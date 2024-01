León Larregui reaparece con nuevo ‘look’ tras polémica en París

El cantante compartió una nueva fotografía en redes sociales. / Cuartoscuro

León Larregui volvió a ser tendencia, tras haber sufrido una supuesta golpiza en París hace algunos días. Esta vez, al compartir una fotografía con un look muy diferente al que lo ha identificado por años.

Y es que el compositor reapareció totalmente rapado y con lentes, en un posteo que acompañó con el mensaje “50 hacia lo desconocido”, haciendo referencia a su reciente cumpleaños, celebrado el pasado 1 de diciembre.

Te podría interesar: Muere Alec Musser, actor de ‘Son como niños’

El singular cambio de imagen no pasó desapercibido, ya que decenas de internautas bromearon al respecto. Incluso se preguntaron si el estilo del intérprete estará acompañado de nueva música o un nuevo proyecto.

Nuevo look de LEON LARREGUI de ZOE pic.twitter.com/K9SlVPMEWg — Indie 505 (@Indie5051) January 14, 2024

León Larregui sufre supuesta golpiza en París

Hace algunos días, León Larregui causó controversia luego de que en redes sociales indicó que había sido golpeado en París, Francia; causando preocupación en sus seguidores.

El pasado 4 de enero, el cantante tuiteó que lo habían golpeado y alertó a los fans porque estaban mal escritas las publicaciones.

“O sea no hay estoy solo xon ste disceiminacion? ya me golpearon y me humillaron”, se leía en uno de los tuits.

En consecuencia, fanáticos del artista acudieron a sus redes sociales para externar su preocupación. Sin embargo, el líder de Zoé eliminó los mensajes publicados y se limitó a negar los hechos.