Jacob Elordi será investigado por agresión

Jacob Elordi, protagonista de la serie “Euphoria”, se encuentra bajo investigación policial, luego de que, presuntamente, agrediera a un productor de radio en Australia.

De acuerdo con “Variety”, los hechos sucedieron el sábado, cuando Elordi se encontraba en un hotel en Sydney, en compañía de dos amigos, cuando Joshua Fox, locutor del programa “The Kyle and Jackie O Show”, les hizo una pesada broma relacionada a sus polémicas escenas en “Saltburn”, lo que enfureció al actor y terminó por atacar a Fox.

El propio Fox narró lo sucedido en su programa de radio y hasta mostró un audio del desafortunado encuentro. En la grabación el productor le pide a Elordi que le regale un recipiente con el agua de la tina que aparece en la película, pues pretendía regalársela a su compañera, Jackie O.

La situación incomodó tanto al actor que le pidió dejar de grabar y borrar el material que había obtenido, pero éste se negó.

Fue entonces cuando Jacob y sus acompañantes, lo empujaron hacia la pared y mostraron, aseguró, una actitud violenta: “Él es mucho más alto que yo. Estaba tan cerca de mi cara que me sentía intimidado. Jacob me exigió que borrara las imágenes y yo le dije que no las íbamos a utilizar. Pero un interruptor se activó de repente y se volvió más agresivo. Jacob se dio la vuelta, me empuja contra la pared y me pone las manos en la garganta”, explicó Fox.

Aunque Fox decidió no presentar cargos, las autoridades ya iniciaron una investigación, según un comunicado que hicieron llegar al medio estadounidense: “Los agentes están investigando después de que un hombre fuera supuestamente agredido frente a un hotel en los suburbios del este de Sydney”, se lee en el texto.

Elordi se encuentra en un gran momento gracias a “Priscilla” y “Saltburn”, por si fuera poco fue elegido para interpretar a Frankenstein en la próxima película de Guillermo del Toro.