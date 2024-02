Festival Suena Querétaro cierra con concierto de Lucero y Mijares

El Festival Suena Querétaro cerró con broche de oro con el concierto que ofreció Lucero y Manuel Mijares ante más de 33 mil personas que llenaron el Estadio Corregidora, para escuchar y entonar los éxitos que durante casi tres horas brindaron los artistas, tras la participación de la Banda de Música del estado.

Ya no, Si me enamoro, Electricidad, Sobreviviré, Veleta, No se murió el amor, Tan solo, Me acordaré de ti, Baño de mujeres y Me alimento de ti, fueron algunas de las más de 30 canciones que se escucharon en el más esperado de los conciertos que el gobierno de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura, ofreció de manera gratuita a las y los queretanos, con el objetivo de fomentar valores como la paz, la tolerancia, la armonía, la inclusión y la convivencia.

Te puede interesar: Festival Suena Querétaro pone a bailar a Tequisquiapan

Fueron cerca de 70 mil personas las que disfrutaron de los cinco conciertos del festival cuyo elenco estuvo integrado no sólo por artistas de talla internacional, sino también por representantes del talento local, en aras de fortalecer la identidad de una sociedad integrada e inclusiva y propiciar el bienestar de las y los queretanos.

El 27 de enero, por el Festival Suena Querétaro, en El Marqués, se presentó Banda Maguey, Banda el Recodo y Rock DI, con unos 15 mil asistentes; el 1 de febrero, en Corregidora, el TRI y Queretarockers (artistas urbanos), ante alrededor de cuatro mil 600 personas; el 9 de febrero, en San Juan del Río, Santa Fe Klan, Bboys, Bgirls y raperos locales, con unos 10 mil asistentes; el 17 de febrero, en Tequisquiapan, la Trakalosa de Monterrey y Julio Preciado, así como siete bandas locales, incluida la Banda de Música del estado, actuaron ante casi seis mil personas, y por último el Estadio Corregidora fue el escenario para la conclusión de la primera edición del evento.