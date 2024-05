¿Cómo sé si mi credencial de elector es válida para votar el 2 de junio?

En este momento existen cinco modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto.

Se te puede negar votar porque no aparezcas en la lista nominal o porque no tengas vigente tu credencial de elector

Sólo con la credencial de elector vigente puedes votar el próximo 2 de junio, en la jornada electoral más grande de la historia de México.

En este momento existen cinco modelos de credencial vigentes y válidos para ejercer tu derecho al voto.

Ahora la vigencia de cada credencial es de diez años a partir de su emisión, por lo que deberán renovarse cumplido este periodo.

Las credenciales vigentes para votar en la jornada del 2 de junio, son las emitidas en 2013, 2014, 2016 de 2019.

Las credenciales emitidas en 2028, en los modelos A, B y C ya no son vigentes, por lo que sino solicitaste una nueva, ya no podrás votar.

Te podría interesar: INE pone a disposición la plataforma ‘Ubica tu Casilla 2024’

El modelo A son las emitidas a partir de 1992; el modelo B son las emitidas a partir de 2002; y las C, las que fueron emitidas a partir de septiembre de 2008.

En México, más de 100 millones de personas que viven en territorio nacional y extranjero, conforman el padrón electoral.

De ellos, 99 millones 539 mil 56 se encuentran en la lista nominal, es decir, son aquellos que ya cuentan con su credencial para votar vigente.

El 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral no podrán votar porque quedaron fuera de la lista nominal.

Existen dos razones por los cuales, se te puede negar votar; de acuerdo al INE, uno de ellos es que no aparezcas en la lista nominal, y el otro, que no tengas vigente tu credencial de elector.

Si no te encuentras en la lista nominal es porque no obtuviste tu credencial (a más tardar el día 31 de marzo del segundo año siguiente) tras solicitar trámites como alta o movimiento de actualización al Padrón Electoral, como son cambio de domicilio, corrección de datos o reposición de credencial por deterioro.

Estas son credenciales y vigente para votar el 2 de junio

Modelos /Fecha de emisión:

E: Emitidas a partir de julio de 2014

F: En el extranjero a partir de febrero de 2016

G: Emitidas a partir de diciembre de 2019

H: Emitidas a partir de diciembre de 2019

D: Emitidas a partir del 2013

¿Cómo puedo verificar si mi credencial de elector es vigente para votar?

Ingresa a la pagina web del INE Consulta el modelo de tu credencial. Ingresa el Código De Identificación De La Credencial (CIC), tal como lo señala el portal web y que se encuentra al adverso de tu credencial. Identificador Del Ciudadano l como lo señala el portal web y que se encuentra al adverso de tu credencial. Da Click en VERIFICAR.

Los números en México

100,033,050 el Padrón Electoral en territorio nacional y extranjero

el Padrón Electoral en territorio nacional y extranjero 99,084,188 la Lista Nominal del Electorado en territorio nacional y extranjero

FUENTES: