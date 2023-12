Conor McGregor se ‘postula’ para presidente de Irlanda

Conor McGregor es uno de los personajes más controversiales de las artes marciales mixtas. Tras una larga carrera en UFC y desde su lesión en 2021, el peleador se ha involucrado en otros ámbitos. Ahora, todo parece indicar que desea adentrarse en la política.

Por medio de redes sociales, “The Notorious” expresó su molestia con el gobierno de Irlanda, su país natal. En consecuencia, indicó que le gustaría ser presidente de la nación.

En primera instancia, se comparó con posibles rivales y dijo ser el mejor candidato. “Estos partidos se gobiernan a sí mismos en contra de gobernar al pueblo”, publicó en X, antes Twitter.

Después, comparó su imagen con la edad de sus adversarios. Ante ello, externó que se dedicaría a apoyar y a escuchar a todas las personas; ya que no tiene afiliación a ningún partido político.

“O yo, (de) 35 años. Joven, activo, apasionado y fresco en el juego. Escucho. Yo apoyo. Me adapto. No tengo afiliación/sesgo/favoritismo hacia ningún partido. Se les exigiría realmente responsabilidades respecto del actual sentimiento público”, manifestó el atleta.

“Incluso lo pondría todo a votación. Habría votaciones cada semana para asegurarlo. Puedo financiar. No sería yo quien estuviera en el poder como presidente, sino el pueblo de Irlanda. Seríamos tú y yo”, agregó.

Horas más tarde de la publicación de Conor McGregor, Elon Musk, dueño de X, contestó con ironía.

“Creo que podrías encargarte de todos ellos sin ayuda de nadie. Ni siquiera es justo”, señaló.

En consecuencia, el excampeón respondió con algunas reflexiones sobre su idea política. Donde destaca el escuchar a la gente y prometer “¡una verdadera democracia!”.

“La Presidencia de Irlanda ocupa una posición única frente a otros países, pero exigiría una respuesta a las preguntas. El dialecto sería muy bueno para nosotros en el público. Nuestro pueblo se siente ignorado. Inaudito. Por supuesto, hasta el momento de las elecciones. Entonces comienza el gofre”, concluyó.

Potential competition if I run. Gerry, 78. Bertie. 75. Enda, 74. Each with unbreakable ties to their individual parties politics. Regardless of what the public outside of their parties feel. These parties govern themselves vs govern the people. Or me, 35. Young, active,… pic.twitter.com/HiLn3jAQ2e

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 4, 2023