¿Prevenir las contingencias ambientales?: Seth Pérez

Seth Pérez

Los habitantes fuera de la Ciudad de México pueden pensar que no les afecta la contingencia. Sin embargo, sabemos que el hoy no circula no elimina estos contaminantes de la atmósfera. Lo único que provoca es una menor tasa de contaminación por vehículos, pero todas estas partículas terminan afectando en otros lugares. ¿Cómo podemos prevenirlo?

Las mejores soluciones son de largo plazo y requieren de una gran inversión. Autos eléctricos, calentadores de agua solares, minimizar polución por malas prácticas de construcción y muchas otras son necesarias, pero la voluntad no ha logrado una conversión significativa. Mejorar la fluidez vehicular y evitar los congestionamientos pueden ayudar.

Cada que para un auto por ‘topes’ o boyas contamina por frenado, mayor consumo de gasolina y mayor tiempo en el auto. Los embotellamientos por accidentes y en las casetas de cuota también suman contaminantes. Sin embargo, al no medirlos, los responsables de regular o provocar estas acciones sienten poca responsabilidad de contaminar. Cada tope, tráfico por mala sincronización de semáforos, pocas casetas de pago en las casetas de cuota y tantas mas, son factores prevenibles pero poco se hace para cambiar. ¿Usted qué opina?