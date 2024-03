Asteriscos: campañas presidenciales, Roberto Sosa y Roberto Cabrera

PARTICIPACIÓN

Con el arranque de las campañas presidenciales, el sector empresarial estará muy activo no solo para promover la participación ciudadana, el voto libre y un ejercicio democrático sano, sino, además, las cámaras podrían ofrecer espacios abiertos al debate sobre las propuestas de los candidatos. La estrategia será bien recibida por los ciudadanos y no cabe duda de que será una oportunidad que no desaprovecharán los candidatos.

‘CASA EN ORDEN’

Así se despidió el candidato a diputado federal, Roberto Sosa, del ayuntamiento de Corregidora. En la última reunión como alcalde con el gabinete municipal, el panista dejó en manos de su equipo los pendientes de su Administración para continuar trabajando por el municipio. Mientras no esté, por ir a buscar el voto en la campaña al Congreso federal, Sosa Pichardo se aseguró de que “la casa se quede en orden”.

BUENA ALIANZA

Antes de solicitar licencia a la alcaldía de San Juan del Río, Roberto Cabrera y el secretario de Finanzas estatal, Gustavo Leal, encabezaron la inauguración de una oficina de la dependencia estatal en el municipio sanjuanense. En dicho evento, destacó la buena relación entre ambos funcionarios, así como la coincidencia en los proyectos para que los sanjuanenses sigan teniendo una mejor calidad de vida.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor