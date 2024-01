Quiero hacer algo contra la desigualdad: Paloma Arce

Francisco Pérez

La exdiputada, y represéntate de Semarnat en Querétaro, Paloma Arce Islas, habló sobre sus intenciones políticas de cara a los comicios de 2024. Principalmente señaló lo que la ha motivado a buscar la candidatura a la alcaldía de Querétaro, así como pedir respeto a los tiempos que Morena ha señalado para quienes aspiran por este cargo.

‘Me registré en el proceso que lanzó mi partido Morena, para participar y ser aspirante a la presidencia municipal de Querétaro’, señaló Paloma Arce Islas. ‘Es en lo que me he enfocado, independiente de otras actividades, ahora ya se dan los tiempos’.

La precandidata señaló que la desigualdad que observa en sus entornos es el motor que más la impulsa a buscar un cargo público como al que aspira. Agregó que, desde su visión, Querétaro en realidad son dos ‘Querétaros’, ya que existen muchas brechas y diferencias sociales y económicas en la capital del estado.

‘El ver que hay muchos espacios donde hacen falta cosas, servicios, atención y pareciera que no se han querido atender, que son partes de la ciudad que no se voltean a ver y otras que se ven mucho, no porque sea malo, pero mi sentir siempre ha sido que debe ser generalizada la atención que un servidor público debe dar a la gente’, dijo.