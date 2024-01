Completo el proceso de transición para dejar rectoría de la UAQ: Teresa García

No buscará cargos de elección popular. / Archivo

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa de Jesus García Gasca, señaló que en su gestión se han cumplido más del 80 por ciento de las promesas que estableció durante su campaña. Indicó que las faltantes se deben a cuestiones que no dependen al 100 por ciento de la institución.

“En mi informe resalto todos los avances que se tuvieron. Los 80 puntos que prometí en el proceso de campaña de mi reelección. De estos puntos algunos no alcanzamos a lograrlos porque dependen de instancias externas”, señaló.

“Entonces uno de ellos que tengo muy claro fue el hacer la gestión ante la dirección de educación media superior para que se volvieran a abrir las acreditaciones, pero no encontramos interlocución”, detalló.

Asimismo, refirió que todas sus propuestas cumplidas aparecerán en el informe que entregará a la UAQ el día de mañana. Ante lo cual, comentó que se siente feliz y agradecida con la máxima casa de estudios de Querétaro por todo el trabajo que se logró en su periodo como rectora.

UAQ cambiará de rectora

Añadió que el proceso de transición con el equipo de la futura rectora, Silvia Amaya Llano, se ha realizado de manera completa con la entrega de presentaciones e informes digitales de todas las áreas que están dentro de la universidad.

“Empezamos en noviembre con la entrega y discusión de estas presentaciones. Yo he seguido trabajando con la doctora Silvia en otros aspectos y a particulares relacionados con la rectoría. Ha sido un proceso de entrega completo que nos permite tener la certeza de que estamos entregando y explicando todo lo que hacíamos”, apuntó García.

No buscará puestos políticos en el proceso electoral

La rectora puntualizó que al entregar la rectoría continuaría con sus proyectos de investigación dentro de la Facultad de Ciencias Naturales; mismos en los que trabajará al 100 por ciento para finalizar investigaciones que no pudo completar debido a sus funciones administrativas.

Reiteró que aunque recibió invitaciones de otros partidos políticos y movimientos; no participará por algún cargo de elección popular al menos en los próximos comicios.

“Seguiremos trabajando por la universidad desde la trinchera que me corresponde, ocupar un cargo político no lo haré ahora. Para eso hay que tener proyecto y no he tenido tiempo de preparar algo. Si se construye algo en el que yo sienta que entre, tomaré la decisión en un futuro. Por el momento solo me enfocaré en mis proyectos dentro de la UAQ”, precisó.

