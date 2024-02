Felifer Macías invita a la juventud a ser más participativos en la política

Foto: Especial

El diputado federal panista, Felipe Fernando ‘Felifer’ Macías Olvera, exhortó a los jóvenes a ser más participativos en cuanto a la toma de decisiones, tanto en la vida política como en la vida social de Querétaro.

El panista valoró que la participación de los jóvenes en la vida pública es importante, pues de ello precisa que puedan tener mejores herramientas y así alcanzar sus objetivos profesionales, así como personales.

A la par, Felifer Macías agregó que Querétaro se ha construido gracias a historias de éxito, a la base y visión que las administraciones públicas han tenido durante los últimos años.

“No es por una persona, no es por un partido político, no es por un gobernante, es por sus metas y sus sueños; es para que el día de mañana que acaben su preparación entren a una universidad y tengan opciones, tengan herramientas y después tengan oportunidades de empleo; de negocio y puedan construir ustedes una vida profesional”.

En el mismo marco, Macías Olvera dijo, para que Querétaro pueda perdurar como un lugar exitoso y próspero, es importante atender las demandas y retos que se puedan presentar, con el objetivo que las familias queretanas vivan con tranquilidad.

“No podemos dejar de movernos, porque si no, las circunstancias nos van a rebasar. Y en el caso de Querétaro si no nos movemos y no continuamos una historia de éxito, corremos el riesgo de que la historia de Querétaro, se convierta en un solo recuerdo de nostalgia y de melancolía”.