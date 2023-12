¿Cómo evitar las llamadas de Spam?

Foto: iStock

¿Te han entrado llamadas de números telefónicos desconocidos y no sabes por qué? Pues has recibido llamadas de spam, las cuales suelen provenir de números no registrados o con prefijos internacionales.

Estas llamadas no solicitadas suelen tener como objetivo recopilar información del usuario, ya sea para una estafa o generar dinero cada que se contesten estas llamadas, pues al hacerlo, los spammers obtienen información sobre tu número de teléfono y su validez.

No obstante, suelen ser molestas, por ello, si quieres dejar de recibir este tipo de llamadas te recomendamos seguir algunos consejos y facilidades que nuestros teléfonos celulares nos permiten y que el Gobierno de México ha implementado.

¿Qué es el Spam?

El spam es toda forma de comunicación no solicitada ni deseada que se envía de forma masiva, ya sea por correo electrónico (correo no deseado) o a través de mensajes de texto, redes sociales o mensajes de voz.

¿Cómo dejar de recibir llamadas de Spam?

La manera más fácil de hacerlo y sin hacer uso de un software externo es haciendo uso de las herramientas del sistema de tu teléfono celular:

En tu dispositivo abrirás la aplicación ‘teléfono’.

Después, deberás tocar ‘Ajustes’, ‘Filtro de llamadas de spam’, para activar el identificador de llamadas y spam.

Por último, seleccionarás la opción ‘Filtrar llamadas de spam’ y así bloquearás las molestas y continuas llamadas.

Otra de las opciones es la que ofrece el Gobierno de México, a través de la Profeco, ha puesto a disposición un número de teléfono al que deberás marcar desde el número al que quieres registrar en el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep) y así hacer que te dejen de llegar llamadas de spam:

Este proceso dura 60 segundos y, para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, deberás llamar al: 9628 0000

Para el resto de la República: 01 800 962 800

5 aplicaciones de iOs para bloquear llamadas de spam

Además de las opciones que ofrece el gobierno federal y el mismo sistema del teléfono, también existen otras opciones como aplicaciones externas, que nos permiten dejarnos fuera del ojo de los spammers al bloquear las llamadas de este tipo.

Para quienes tienen teléfonos celulares con el sistema operativo iOs (iPhone), existen diferentes aplicaciones dentro de la tienda Appstore gratuitas y de pago, tales como:

Phone Caller ID – Block Spam.

ViewCaller: Caller ID.

Call Blocker.

Call ID – Call Blocker.

Show Caller ID & Spam Blocker.

Number Book.

5 aplicaciones de Android para bloquear llamadas spam

Asimismo, el sistema operativo Android, dentro de la Playstore, puedes encontrar softwares que evitan ser molestado por los spammers: