¿Cómo obtener una constancia digital de la credencial del INE?

Esta versión sirve para verificar si el documento está vigente y en el padrón electoral. / INE

Al ser una identificación oficial, es posible tener una constancia digital de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) desde un teléfono móvil.

A continuación te decimos paso a paso cómo descargar el documento emitido por el instituto.

Durante la pandemia de COVID y ante el cierre de oficinas gubernamentales para ejecutar trámites, el INE gestionó con diversas instituciones públicas y privadas para que el documento en digital tuviera validez. Sin embargo, cada organización determina su aceptación.

“Las instituciones públicas y privadas deberán verificar los datos de la Constancia mediante la lectura de dos códigos QR a través de la App que dispone el instituto, la cual solo realiza el cotejo de tus datos”, explica el INE en su página oficial.

¿Cómo obtener la credencial del INE digital?

Ten a la mano tu credencial de elector física y un celular y sigue estos pasos:

Descarga la aplicación INE-QR en tu celular. La plataforma está disponible para Android e iOS.

Escanea los códigos QR de la credencial con la cámara del teléfono y acepta los términos y condiciones.

Verifica que la información sea correcta.

Una vez termines los pasos, tendrás una constancia digital del documento. Sin embargo, no es posible capturar la pantalla.

Cabe señalar que dicha opción solo se puede realizar en credenciales en sus modelos “G” o “H”, que comenzaron a emitirse a partir del 2019. En caso contrario, no será posible obtener la digitalización.

¿Puedo votar con esta versión digital?

Carla Humphrey, consejera del INE, subrayó que no se podrá votar con ninguna credencial “digital” el próximo 2 de junio de 2024. El objetivo de la aplicación es corroborar si la mica está vigente y la persona se encuentra inscrita en el padrón electoral.

“En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso. No existe, no la pueden descargar de ningún lado”, sostuvo.

“Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar que se llama valida INE. Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nosotros tenemos para cualquier trámite es vigente y está en el padrón electoral”, explicó Humphrey.