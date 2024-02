¿Me pueden quitar mi casa si dejo de pagar Infonavit?

Infonavit otorga un crédito, dependiendo del salario del trabajador que lo solicite / Foto: iStock

El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es una de las prestaciones de ley que todas las empresas otorgan a sus trabajadores para solicitar un crédito y así poder adquirir su propia casa, sin embargo, a partir de uno de los miedos más grandes de todas las personas nace la pregunta: ¿me pueden quitar mi casa Infonavit si no pago?

Cuando adquieres un crédito con esta institución, se firma un contrato entre el trabajador y la dependencia; existen diferentes planes de financiamiento, los cuales se estipulan con base al sueldo que el trabajador perciba, con el fin de garantizar el compromiso de pago.

Este crédito lo puedes pagar, ya sea por nómina directa, es decir, en los pagos del trabajador se verá reflejado la reducción del Infonavit; y por depósito, en el que tendrás la libertad de escoger el banco de mayor conveniencia para pagar el crédito.

Sin embargo, debido a los últimos golpes a la cartera de los mexicanos con la inflación y el incremento en el costo de los diferentes servicios, muchas personas comienzan a preguntarse qué pasaría si dejasen de pagar el crédito con el que compraron su hogar.

¿Me pueden quitar mi casa si no pago Infonavit?

Uno de los temores de toda persona es perder su patrimonio, su casa, si es tu caso, entonces no dejes de pagar tu crédito, ya que Infonavit si puede quitarte tu casa por falta de pago sí pasan cuatro años sin cubrir el crédito.

No obstante, el proceso no es instantáneo, además de que existen alternativas para que puedas evitar llegar hasta esos extremos y que la institución no te quite tu techo.

Cuando la dependencia adquiere tu propiedad por falta de pago, se inicia un juicio para recuperar el dinero otorgado, por lo que se presenta el caso ante el juzgado el cual sentenciará que pagues el adeudo y, en caso de no hacerlo, Infonavit se cobrará con la vivienda.