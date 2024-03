Foto: iStock

En días pasados, el Gobierno Canadiense dio a conocer que, a partir del primero de marzo del presente año, los mexicanos que deseen ingresar por turismo al país tendrán que tramitar la visa canadiense.

Agregaron que esto se debió al incremento de solicitudes de asilo por parte de mexicanos inmigrantes que llegan a Canadá, pues buscan frenar esta problemática, aplicando el mismo requisito que Estados Unidos para el ingreso a su territorio.

No obstante, informaron que, aquellos ciudadanos que ya cuenten con la visa estadounidense, o que hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años, únicamente tendrán que tramitar el Electronic Travel Authorization (ETA) para ingresar.

Por el contrario, si no tienes visa estadounidense y no puedes tramitar el ETA, tendrás que solicitar la visa canadiense, misma que hasta 2016 no había sido necesaria para ingresar al país que administra el presidente, Justin Trudeau.

¿Cómo tramitar la visa canadiense?

Para tramitar la visa canadiense, deberás contar con el pasaporte mexicano vigente y rellenar un formulario con información familiar en caso de tener 18 años de edad, además, deberás solicitar un código para crear un perfil de usuario en el sitio de internet del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá.

Una vez que tengas el código, tendrás que hacer lo siguiente:

Deberás crear una cuenta en el portal del Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá.

Completar el formulario.

Compartir los documentos que solicitan.

Realizar el pago por el valor del documento.

Según el Gobierno de Canadá, se estima que el tiempo que tarda en recibir la visa será de entre cuatro a seis semanas.

¿Cuánto cuesta la visa de Canadá?

Para los mexicanos, este documento tiene un valor de 100 dólares canadienses, más otros gastos relacionados con la recopilación de datos biométricos que podrían tener un valor de 85 dólares canadienses, dando un total estimado de 185 dólares canadienses, es decir, dos mil 317 pesos mexicanos.