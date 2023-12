Shakira tendría romance con un productor argentino

Shakira habla sobre el amor

En una reciente entrevista con Billboard, Shakira habló sobre el amor después de su controvertida separación. La cantante colombiana compartió sus pensamientos sobre la felicidad, diciendo: “Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan”.

También expresó su visión sobre la felicidad, destacando que no cree que todos tengan acceso a ella y que considera que es un lujo reservado para unos pocos.

“A veces pienso que la felicidad no es para todos. La felicidad es un lujo, una mercancía (…) No creo que todos tengan acceso a la felicidad. Está reservado para un número muy selecto de personas, y no puedo decir que formo parte del club en este momento”, reveló.