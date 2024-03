Chef acusa a Nicola Porcella de estafa, este le responde

Nicola Porcella está envuelto en una polémica que desató varios comentarios, pues recientemente un chef lo acusó de haberlo estafado.

Sin embargo, el exparticipante de La Casa de los Famosos México afirmó que está pensando en tomar acciones legales contra el cocinero, a quien señala de un presunto robo.

¿Por qué un chef acusó a Nicola Porcella de estafa?

Hace unos días, el peruano se convirtió en un empresario, al inaugurar su propio restaurante. Pero ahora esta feliz noticia se ha visto empañada debido a que el chef Carlos Daniel Bustamante lo acusó de estafa tras ver el menú del lugar.

Durante la emisión del programa peruano titulado Magaly Tv Firme, se reportó que el experto en gastronomía denunció a Nicola Porcella.

Esto luego de que el también actor lo hizo viajar a la Ciudad de México para ayudarlo con la creación del menú de Taypa (restaurante ubicado en Polanco y que además de prometer una experiencia llena de lujo y cultura, se especializa en gastronomía mexicana y peruana).

Sin embargo, Carlos Daniel Bustamante fue despedido por el también amigo de Wendy Guevara poco antes de la inauguración de Taypa, este pasado 24 de febrero.

“Después de haberlo tenido trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su recientemente inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes de la inauguración. Él se siente burlado y estafado. Tenía todas las expectativas de estar como chef principal”, dijo Magaly Medina en una emisión.

Nicola Porcella reacciona a denuncia de chef

Luego de la polémica que se generó tras las declaraciones del chef Carlos Daniel Bustamante, el también conductor del programa ¡Qué buena hora!, afirmó que interpondrá una denuncia contra el cocinero.

A través de una transmisión en vivo —en compañía con Wendy Guevara— Nicola negó todo e incluso acusó al chef de mentir.

En su vídeo, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, indicó que lo que realmente había sucedido es que Carlos Daniel Bustamante presuntamente se habría robado cosas del departamento que le había dado por ser su empleado; además de un celular.

Sin dar más detalles, Nicola Porcella agregó que él nunca lo contrató directamente, sino que fue a través de la empresa que lleva el restaurante, y fue la misma compañía la que decidió despedirlo por su comportamiento.

Aunado a todo eso, también lo señaló por supuestamente llegar a México con documentos falsos.

“Yo no contraté a nadie… él era un chef que vino acá con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos. Obviamente la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó; él quería trabajar sin las reglas de la empresa”, mencionó el peruano.

Nicola Porcella anunció que la empresa de la que forma parte su restaurante decidió iniciar acciones legales en contra del chef.

Hasta el momento, el chef no ha respondido a las declaraciones del peruano, quien por su parte prefirió no mencionar el nombre de Carlos Daniel Bustamante y, no ha vuelto a tocar el tema.