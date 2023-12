Boyé, orgullo del pulque en el estado de Querétaro

Foto: Francisco Pérez

Magdiel Torres

En Boyé, un pueblo anclado al pie de un peñasco en Cadereyta, Querétaro, se guarda un secreto gastronómico singular, una combinación entre pulque y barbacoa de la que sus habitantes se siente orgullosos y listos para compartir estos sabores con quienes deseen hacerlos suyos. En un recorrido que este medio realizo, entre magueyes, pulque y barbacoa, hablamos con los productores pulqueros de la región y nos revelaron algunos de los múltiples secretos que guarda la planta del maguey.

“El maguey es una de las plantas más inteligentes que hay en el planeta, cuando está la sequía suelta más líquido que cuando está con más humedad. Cuando siente que no va a llover, ella retiene su desarrollo”, explica Jorge Guerrero, orgullo tlachiquero de Boyé.

TLACHIQUEROS, TRADICIÓN ANCESTRAL

“Boyé, en Cadereyta, es una comunidad 100 por ciento magueyera. Yo soy orgullosamente miembro de este hermoso pueblo magueyero, miembro de esta comunidad de Tlachiqueros” relata Jorge Guerrero, campesino que siembra maguey y produce pulque.

Tlachiquero es una palabra de origen náhuatl que significa, literalmente, ‘el que usa el acocote para extraer jugo de maguey’, es decir, el aguamiel con el que se elabora la bebida. El acocote es el instrumento con el que se extrae el aguamiel del corazón del maguey. Los tlachiqueros raspan al interior del maguey para hacer surgir el aguamiel. Después absorben el líquido para extraerlo y depositarlo en vasijas. Una vez con el aguamiel en su poder, lo llevan a casa en donde elaboran el pulque.

Los tlachiqueros de Boyé, sin embargo, no se consideran especiales, saben que pertenece a una amplia comunidad que elabora pulque. “Yo de siempre (he hecho pulque). Ha sido nuestro medio de vida aquí. En boyé, un 25 o 30 por ciento de la gente se dedica al pulque y en la región, porque nosotros no consideramos que somos los únicos, estamos rodeados de comunidades pulqueras”, reconoce Alfonso Reséndiz, productor de pulque de la región.

MAGUEY, PLANTA INTELIGENTE

“El maguey es una planta muy bondadosa, nos genera muchos beneficios. Entre ellos, nos genera la penca para hacer la barbacoa y el pulque, porque todo va de la mano. Si no hay Maguey, no hay pulque y no hay barbacoa. Sentimos que es una planta bondadosa y beneficiosa para la comunidad de Boyé y de toda la comunidad que nos rodea”, explica Alfonso Reséndiz.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Cristóbal Martínez, considera el área de oportunidad en el aprovechamiento de la planta es amplio. Por ejemplo, la planta atrae la lluvia y conserva el agua. Por otro lado, produce alimento pues con algunas sus partes se generan platillos típicos de la región.

“En el proceso del plantado del maguey una vez que se terminan la planta se quema los residuos. Algunas pencas se las pueden llevar para leña, algunas se queman cuando se queman los residuos liberan mineras que absorbió la panta y quedan en forma de cenizas, pero también nos ayudan a que ciertas plagas puedan ser eliminadas”, explicó.

LAS FIESTAS DE BOYÉ

“En realidad, Boyé es un pueblo que siempre está de fiesta, todos los fines de semana pueden encontrar aquí degustar de su rica barbacoa y su rico pulque”, explica Jorge Guerrero.

Sin embargo, hay dos fechas importantes en la comunidad: las fiestas patronales que son el 13 de junio y de la feria del pulque y la barbacoa que se lleva a cabo en el mes de septiembre.

Los Tlachiqueros de Boyé, con el apoyo del gobierno de Cadereyta y la comunidad en general, han puesto en el mapa a esta pequeña comunidad queretana como un sitio imprescindible para quienes gustan del buen comer y el buen beber. Además, esta iniciativa enriquece la oferta gastronómica y turista, ya de por sí rica, de la región.

“Desde 2001 nos dimos a la tarea de hacer la feria de la barbacoa y el pulque, entonces de ahí vuelve a renacer la plantación del Maguey”, refiere Alfonso Reséndiz.

EL RENACER DEL PULQUE

Pero la tarea de poner al pulque como un referente gastronómico no ha sido fácil. La bebida estuvo estigmatizada durante mucho tiempo. “Yo me acuerdo que a mi casa llegaban los fiscales y si le encontraban pulque a mi mamá en las ollitas se las pateaban”, recuerda Reséndiz.

Sin embargo, esta apreciación empezó a cambiar durante los años 80 del siglo pasado y ahora se vive una especie de renacimiento del pulque.

“El pulque es una bebida ancestral, se ha obtenido a lo largo y ancho del país. En Querétaro, no es muy reconocido que se reproduzca pulque, pero si nos vamos a cualquier comunidad vas a encontrar pulque”, explica Cristóbal Martínez, pero advierte que aún hay un largo camino por recorrer en la el aprovechamiento del maguey y sus productos.

Te recomendamos: Querétaro, un estado diverso