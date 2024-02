Agotado, modelo energético en México

Foto: Armando Vázquez

Estrella Álvarez

El consultor energético y director general de GMEC, Gonzalo Monroy, destacó que el modelo centralista que mantiene México sobre el sector, ha dejado cada vez más claro su agotamiento y que ha impedido que la iniciativa privada; municipios y estados puedan ser coadyuvantes.

Añadió sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba favorecer a la CFE por encima de generadores privados.

“Ya había tratado de limitar esta administración la participación privada de energía. Muchos pensaron que el presidente estaba en contra de las energías renovables, como si esas fueran malas, pero donde ha habido hostilidad a las energías renovables, viene del lado de son empresas privadas”.

Destacó que, en 2019, se brindó la política de confiabilidad y el acuerdo de la CENACE, de plantas renovables, pero, en 2021, son declaradas inconstitucionales por la Corte, y ahí afirmó que existe hay una salvedad, donde el presidente envía una iniciativa de Ley donde no se “cambió ni una coma”, por lo que era previsible se realizarían las peticiones de amparos.

Añadió que para tratar de blindar cualquier acción, en febrero del 2022, el Ejecutivo Federal envía otra iniciativa que pretendía establecer esta acción a nivel Constitucional, pero no alcanzó la mayoría parlamentaria.

“Y ahora la SCJN dice: esta es la Ley vigente, y los cambios que se hicieron fueron violatorios en varios derechos. Una cosa es que esto no solo es para empresas particulares, sino alcances generales, incluso aquellas que no se hallan amparado bajo esos preceptos puedan ser beneficiadas”.

Agregó el consultor que ahora, con las reformas propuestas el pasado 5 de febrero, donde se pretende de nueva cuenta impulsar la iniciativa presidencial, pero debido a que no tienen mayoría parlamentaria, “no se prevé sea aprobada a menos que un legislador o grupo de legisladores, o grupo parlamentario se decante en favor del oficialismo”.

Por ello, considera que las reformas que presentó sobre el particular, de entrada, podría estar “totalmente muertas”.

Ahora, el especialista considera que la transmisión y distribución del estado, forma parte de un monopolio del estado, incluso la Reforma Energética del sexenio de Enrique Peña Nieto abre el tema al sector privado pero en la generación.

Y por ello, dentro de las iniciativas presentadas como el desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como parte de la reforma que elimina a los organismos públicos autónomos, pudiera traer afectaciones a la ciudadanía.

Querétaro innovador

Destacó que a raíz de los candados impuestos desde la Federación, estados como el de Querétaro, creó acciones innovadoras con la infraestructura de transmisión y “regalársela” a la CFE para cumplir con en mandato Constitucional.

Esto, como parte de los proyectos para ayudar a la transmisión de energía para la zona metropolitana donde se han presentado apagones de manera constante.

Por ello, agregó que “en un mundo irreal y kafkiano me atrevo a decir, el propio Gobierno Federal está renegando de estos regalos que le están haciendo, lo cual nos habla que no es un tema de poder dar viabilidad al sistema eléctrico, de dar estas inversiones y empleo que vendrían con el, sino se trata de una medida de control. Si tú te alineas al proyecto que represento: te voy a dar las facilidades, pero si no lo eres o eres de un grupo contrario ahí es donde te voy a meter estas trabas”.

De esta manera, considera que la administración federal actúa conforme a la ideología y partidismo por encima del bienestar y población.

Así, respaldó que los propios estados puedan ser capaces de impulsar las políticas acordes a su desarrollo energético.

Y que una política federalista en energía también implicaría mayor soberanía sobre sus recursos.

“Si de pronto Querétaro quiere aprovechar todo ese potencial solar y ser esa fuente de desarrollo, poderlo hacer y si San Luis Potosí se quiere declarar la California de México y decir: no voy a desarrollar ningún recurso energético, porque me voy a volver a ser 100 por ciento verde”, indicó.

De la realidad nadie se salva

Sin embargo, quien gane la presidencia de la república en este 2024, las cosas no se prevé un escenario sencillo, el sector energético no sólo es la generación de electricidad basta para la población sino el tema de Pemex y su subsistencia; del que ninguna de las dos candidatas punteras: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, se han atrevido a abordar, ya que no tiene muchas opciones y para ello tendrán que usar dinero público de programas sociales, pero podría derivar en una Reforma Fiscal y esto “sería un suicidio político para cualquier político, para cualquier cargo que esté aspirando, ya sea presidencia o una presidencia municipal de hablar de aumentar impuestos. Así que es muy probable que hablemos de renovables y Pemex quede en el olvido y pretendamos que no existe pero es la preocupación número 1 que deberían tener ambos equipos de campaña”.

“Si uno revisa su portafolio de exploración no hay un nuevo Cantarell, un nuevo yacimiento que pueda ser la panacea que nos salve de todos los problemas. Eso ya no hay. Si nos vamos al temas de las refinerías nos vamos a los 10 mil y 12 mil millones de dólares que cada año se pierden, y si no se hace un cambio radical en Pemex, la empresa está prácticamente garantizada a depender o del gobierno; o de las transferencias que le hagan y eso significa quitarle a los programas sociales, a seguridad, o educación. A alguien le vas a tener que quitar dinero o simplemente a abrir a otras inversiones como el modelo Brasileño”.

En entrevista con AD Querétaro, destaca que hay muchas áreas de oportunidad en las que el Estado, gane quien gane puede realizar inversiones que implica el mantenimiento a las redes de transmisión o distribución a través de la CFE.

“En una configuración política hay muchas áreas de oportunidad de las cuales vale la pena que hablemos, porque no se trata de los grandes empresarios que van a poner sus data center, se trata de que la gente tenga luz, que cuando se va y regresa no le vuele la estufa o el refrigerador o la tele, eso de lo que se trata. Y lo más chistoso es que ya las soluciones tecnológicas están. Tiene que ver de la mano una política de estado, de país, y de región, estado, y municipio que lo vaya acompañando.”

Sin embargo, dijo que en el México de hoy, no es algo que se esté presentando, y que ha descuidado tanto el sector que, “el mundo se está moviendo en una dirección y México parecería que se está no solo retrasando sino caminando en sentido opuesto. Sea quien sea que gane la siguiente elección pues le va a tocar con algo que le va a tocar lidiar con algo que es una cosa bien necia y canija que se llama realidad y de esa nadie se salva”.

Destacó que ambas candidatas, una vez que alguna pueda obtener el triunfo electoral, se inclinará por las energías renovables, debido porque ayudará a compromisos de inversión sobre todo con los socios del TLCAN.

“Por el lado de Claudia Sheinbaum parecería que es más a hacer estas energías renovables siempre y cuando vengan de la mano de la CFE como el Puerto Peñasco en Sonora, si es de la CFE todas las puertas estarán abiertas. Por el lado de Xóchitl Gálvez, es más parecido a lo que ocurrió a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, donde las empresas privadas son capaces de generar su electricidad; y vendérsela ya sea de forma privada o al mercado eléctrica mayorista, y completar el mercado de la CFE”.

Cualquiera de las dos visiones, podría apoyar a solucionar en un lapso de dos años la parte eléctrica.

Una empresa no puede abastecer un mercado

Añadió el director general de GMEC, que no hay empresa en el mundo que sea capaz de abastecer un solo mercado y que el potencial mexicano de aprovechar energía solar en más del 80% de su territorio, sin embargo, para ello, es necesario que se impulse una política “congruente”.

“Esta irradiación solar es todo lo que se está desperdiciando. Podríamos utilizarlo en el nivel chico poniendo paneles en casa o comercio, o justamente, poner instalaciones solares mucho más grande que alimentarán toda la energía que van a requerir los nuevos ‘data centers’”.

Abril de 2020

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, en que por la pandemia del COVID suspendía el otorgamiento de permisos de generación a privados y priorizaba el despacho de la Comisión Federal de Electricidad. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá activaron el mecanismo de solución de controversias contra México bajo el T-MEC.

Mayo de 2020

La Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico, donde establece criterios de velocidad en el despacho, priorizando así la generación más inmediata, siendo ésta la fósil de la Comisión Federal de Electricidad.

Octubre de 2020

Un juez de distrito especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, emitió una sentencia de amparo a favor de Greenpeace con efectos generales contra el Acuerdo del Cenace, al demostrar la prioridad como el derecho a la salud de las personas.

Febrero de 2021

Con mayoría simple, la Cámara de diputados aprueba la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica donde establece prioriza a la CFE en el orden de despacho de la energía, quitándole la obligación de adquirir energía en subastas, entre otras obligaciones.

Octubre de 2021

Es enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso una reforma a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales con la finalidad de limitar al 46% la participación de privados en la generación de electricidad, entre otros temas, para fortalecer a la CFE.

Abril de 2022

Con apoyo del PRI, la oposición logra en el Congreso rechazar la reforma Constitucional que modificaba el despacho eléctrico a favor de la CFE.

Enero de 2023

Se emitió por la Segunda Sala de la Suprema Corte una sentencia a favor de seis empresas que se ampararon contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, dejando con carácter general lo establecido desde el 2014. Esta tiene alcance general.

