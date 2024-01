Cadereyta implementa seguro de vida para albañiles y empleadas domésticas

Foto: Especial

El presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, lideró la puesta en marcha del programa ‘Seguro de vida y por incapacidad total y permanente’, el cual será totalmente gratuito, dirigido para oficiales de albañil, ayudante de albañil y empleadas domésticas.

De acuerdo con lo que se detalló durante la ceremonia de arranque, el seguro que se otorgará será por un monto de 200 mil pesos, para dos sectores que, según mencionó el alcalde, son pocas veces reconocidos.

Te podría interesar: Así puedes tener viajes ilimitados en transporte público con bono Qrobús

“Porque todos lo sabemos cuándo construyen una casa y se termina de construir los despiden y no los liquidan, o hasta los pueden despedir antes sin liquidación, muchas veces a final de año no hay aguinaldos para ustedes, tampoco tienen jubilación porque no forman parte de ningún seguro y por eso es que la presidencia municipal hizo un ahorro y decidió invertirlo en este seguro de vida y seguro de incapacidad para ustedes, un sector que pocas veces es volteado a ver y a quien le debemos la construcción de nuestras casas y de todo nuestro municipio, de Querétaro y de México, a las personas que se dedican a la construcción”, explicó, Martínez Peñaloza.

Durante el evento, el edil aprovechó para agradecer al Gobernador del Estado, Mauricio Kuri, por el apoyo brindado mediante programas y recursos en beneficio de los ciudadanos de la demarcación.

En este mismo acto, la secretaria de Desarrollo Social en el Estado, Diana Pérez Mejía, extendió su agradecimiento al alcalde de Cadereyta por el apoyo para impulsar un esfuerzo en conjunto con respecto al programa Tarjeta Salud Contigo.

“Es así como podemos acercar los apoyos a toda la población y por esta jornada que estamos haciendo en conjunto. Siempre los programas sociales y las ayudas que se generan, siempre tienen que estar en coordinación con la gente que las va a recibir o que las necesita”, agregó.