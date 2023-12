Enrique Vega descarta imposición de proyectos en El Marqués

Se buscará la mejor alternativa para los vecinos del Mirador. / Twitter (@Enrique_VegaC)

El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, aseguró que no hay imposición de proyectos en la región

El presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, garantizó que no habrá imposición de proyectos, tras la inconformidad de vecinos del Mirador.

Y es que un grupo de vecinos se inconformaron por la construcción de un salón de usos múltiples en ese fraccionamiento; al argumentar afectaciones en las áreas verdes.

“Algunas personas nos habían pedido que hiciéramos un salón de usos múltiples para dar clases de guitarra. Incluso los de la tercera edad para poder hacer sus ejercicios. Hubo un remanente económico que tuvimos al final y dijimos, pues de una vez lo aplicamos y vamos a hacer eso que nos está pidiendo la gente”, contó el edil.

Ante la oposición de los habitantes, Vega Carriles indicó que ya se evalúa construir este espacio en otro lugar. Aunque no se ha definido dónde.

De acuerdo con el alcalde, no se trata de imponer algún proyecto en particular; sino de buscar la mejor alternativa para los habitantes del fraccionamiento.

“Al menos que no lo requieran y digan ‘sabes qué, no queremos hacer nada’. Lo ponemos en otro lado, sin ningún problema. La intención es que cada lugar, que cada fraccionamiento, que cada colonia, que cada comunidad tenga lo que realmente quieran. No imposiciones”, enfatizó el presidente municipal de El Marqués.

Por ello aclaró que Obras Públicas de la región ya tuvo acercamiento con los habitantes del Mirador, a fin de buscar alternativas.

Con información de Roberto Cortés