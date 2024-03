La verdad católica. La envidia y la vanagloria: El Observador

La voz del vicario de Cristo

Hoy, examinaremos dos vicios capitales que encontramos en los grandes catálogos que nos ha legado la tradición espiritual: la envidia y la vanagloria.

Comencemos por la envidia. En la Sagrada Escritura (cfr. Gen 4), se nos presenta como uno de los vicios más antiguos: el odio de Caín hacia Abel se desata cuando se da cuenta de que los sacrificios del hermano agradan a Dios. Caín era el primogénito de Adán y Eva, se había llevado la parte más considerable de la herencia paterna, sin embargo, es suficiente que Abel, el hermano menor, tenga éxito en una pequeña iniciativa para que Caín se torne sombrío. El rostro del envidioso es siempre triste: mantiene baja la mirada, parece estar constantemente examinando el suelo, pero, en realidad, no ve nada porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio del otro. Abel morirá a manos de Caín, que no pudo soportar la felicidad de su hermano.

La envidia es un mal estudiado no solo en el ámbito cristiano: ha atraído la atención de filósofos y sabios de todas las culturas. En su base, hay una relación de odio y amor: uno quiere el mal del otro, pero, en secreto, desea ser como él. El otro es la manifestación de lo que nos gustaría ser y que, en realidad, no somos. Su suerte nos parece una injusticia: “¡seguramente -pensamos- nosotros nos merecemos mucho más sus éxitos o su buena suerte!”.

En la raíz de este vicio, está una falsa idea de Dios: no se acepta que Dios tenga sus propias “matemáticas”, distintas de las nuestras. Por ejemplo, en la parábola de Jesús acerca de los obreros llamados por el amo para ir a la viña a distintas horas del día, los de la primera hora creen que tienen derecho a un salario más alto que los que llegaron los últimos, pero el amo les da a todos la misma paga y dice: “¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿O es que mi generosidad va a provocar tu envidia?” (Mt 20,15). Quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es el amor. Los bienes que Él nos da están destinados a ser compartidos. Por eso, San Pablo exhorta a los cristianos: “Ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo” (Rm 12,10). ¡He aquí el remedio contra la envidia!

Y llegamos al segundo vicio que examinamos hoy: la vanagloria. Esta va de la mano con el demonio de la envidia y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, el objeto de toda alabanza y amor. La vanagloria es una autoestima inflada y sin fundamentos. El vanaglorioso posee un “yo” dominante: carece de empatía y no se da cuenta de que hay otras personas en el mundo además de él. Sus relaciones son siempre instrumentales, marcadas por la prepotencia hacia el otro. Su persona, sus logros, sus éxitos deben ser mostrados a todo el mundo: es un perpetuo mendigo de atención y, si a veces no se reconocen sus cualidades, se enfada ferozmente. Los demás son injustos, no comprenden, no están a la altura. En sus escritos, Evagrio Póntico describe el amargo asunto de algún monje afectado por la vanagloria. Sucede que, tras sus primeros éxitos en la vida espiritual, siente que ya ha llegado a la meta y, por eso, se lanza al mundo para recibir sus alabanzas, pero no se apercibe de que solo está al principio del camino espiritual y de que lo acecha una tentación que pronto le hará caer.

Para curar al vanidoso, los maestros espirituales no sugieren muchos remedios porque, después de todo, el mal de la vanidad tiene su remedio en sí mismo: las alabanzas que el vanidoso esperaba cosechar en el mundo, pronto, se volverán contra él y, ¡cuántas personas, engañadas por una falsa imagen de sí mismas, cayeron, más tarde, en pecados de los que, pronto, se avergonzarían!

La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo. El Apóstol se enfrentó, siempre, a un defecto que nunca pudo superar. Tres veces, pidió al Señor que le librara de aquel tormento, pero, al final, Jesús le respondió: “Te basta mi gracia; mi fuerza se realiza en la debilidad”. Desde ese día, Pablo fue liberado y su conclusión debería ser también la nuestra: “Así que, muy a gusto, me glorío de mis debilidades para que resida, en mí, la fuerza de Cristo” (2 Cor 12,9).

MT