Visitas musicales: Infrasónico

¡Qué bien comenzó el fin de semana en la ciudad! Anoche, Escorpio 69 ofreció una intensa velada en el Salón Salvaje de la Cervecería Hércules. Sonó pura joya.

Se trata de uno de los ‘pinchadiscos’ legendarios de la vida nocturna de la Ciudad de México desde la década de los 80, que regaló a los melómanos queretanos una noche ecléctica y enérgica con la que sacó los mejores pasos de baile de los asistentes.

Para este lunes 18 de marzo, exintegrantes de Caifanes y Jaguares se presentarán en el municipio de Corregidora dentro de las actividades por el equinoccio de primavera.

El proyecto Metamorféame (La reencarnación del Jaguar), que encabezan el bajista Federico Fong y el guitarrista César López, se presentará a las 20:00 horas en la Plaza Gran Cué. Ahí, interpretarán las canciones más emblemáticas de Caifanes y Jaguares; lo más importante, es que será un concierto de acceso gratuito que se convierte en una oportunidad para las familias para aprovechar el puente y converger en comunidad en la vía pública gracias al rock.

En más anuncios de los últimos días, se confirmó la visita de la banda finlandesa, pionera del metal gótico en su país desde la década de los 90, To/Die/For.

Será la primera vez que se presenten en Querétaro como parte de una gira en seis ciudades del país durante el mes de abril. Este concierto será en el Barrahabana Night Club de Bernardo Quintana el 14 de abril.

Los finlandeses ofrecerán su set completo y, además se presentarán las bandas Trágico Ballet, LVTO y Lunae Laciva para redondear una noche de sonidos oscuros para los queretanos.

Tras una exitosa presentación el pasado 15 de diciembre, Armando Palomas regresa a Querétaro para dar seguimiento a su gira de despedida de los escenarios, que, en esta ocasión, ha denominado ‘De regreso al burdel de la soledad’ a propósito de su disco de ese mismo nombre, que llega a su 15 aniversario, el cual es considerado como uno de los mejores discos del rock mexicano.

Serán conciertos especiales, ya que el compositor conformó una banda de mujeres armada exclusivamente para algunas presentaciones de esta gira.

“Decidí darle un plus a las presentaciones y me di a la tarea de conformar una agrupación formada por mujeres y me di a la tarea de llamarles a mis colegas y amigas que admiro y quiero”, afirmó Palomas.

Guadalajara, Zacatecas, León, Ciudad de México y Querétaro son las ciudades que, hasta el momento, han sido confirmadas para presenciar esta experiencia.

Armando Palomas será acompañado por Carla Soriano, bajista y tatuadora; Cinthya Blackcat, quien cuenta con una impresionante historia como guitarrista en México, y Jimena Sánchez, percusionista con gran trayectoria.

Los boletos ya están disponibles para este concierto que será el 7 de junio en el Club Latino, a las 21:00 horas.

