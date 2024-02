El Tri y Gamma Ray: Gonzalo Flores

El rock no podía quedar fuera de los conciertos que conforman el Festival Suena Querétaro, que organiza la Secretaría de Cultura del estado, entre el 27 de enero y el 22 de febrero.

Ayer, de forma gratuita, Alex Lora y El Tri ofrecieron una noche en la que hicieron un recorrido por más de 50 años de trayectoria.

La sede del concierto, el segundo de cinco contemplados con esta iniciativa estatal, fue la Unidad Deportiva El Pueblito, en el municipio de Corregidora.

Desde 1968, Alejandro Lora Serna se convirtió en un referente del rocanrol en el país, al fundar la banda Three Souls in My Mind, que con el paso de los años, a partir de 1981, se quedó simplemente en El Tri. Una vigencia de 56 años ininterrumpidos dentro de la escena del rock coloca a El Tri como una de las bandas más longevas del mundo.

Siempre polémico, siempre irreverente, Lora ha sabido adaptarse a los cambios generacionales, sin perder su escencia y sin dejar de retratar la realidad mexicana a través de sus canciones, que se han vuelto parte del repertorio musical nacional. Da gusto ver que familias enteras procuran inculcar el rocanrol en las nuevas generaciones. Como dice el compositor, “el rocanrol es un deporte y hay que practicarlo”.

Para este concierto, una de las bandas que se presentaron junto a El Tri, fue Golden Robots.

Se trata del proyecto alterno de Ranas Flores, guitarrista de las Víctimas del Dr. Cerebro y quien se sumerge en un mundo cyberpunk para transformarse en ‘Blade’, el ‘frontman’ de la banda, para ofrecer un intenso y energético set.

El punto negativo fue para las personas que, tras agotarse los boletos, aprovecharon para venderlos a través de redes sociales. La reventa es un mal al que no se le ve fin aquí ni en ninguna otra ciudad del país.

En los anuncios recientes, Querétaro es considerado por la banda alemana de power metal, Gamma Ray, para iniciar su gira 2024 en México, luego de 10 años de ausencia y de su última presentación en el país.

Cuatro conciertos serán considerados en este ‘tour’: arrancan el jueves 4 de abril en el Club Latino de Querétaro, donde se presentan por primera vez; siguen el 5 de abril en el C3 de Guadalajara; el 7 de abril, en el Café Iguana de Monterrey, y el 10 de abril, en el Circo Volador de la CDMX.