El destino nos alcanzó: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Nadie me creería si les cuento que he tomado algunas decisiones de vida importantes basadas en películas de ciencia ficción que vi en mi adolescencia, como negarme a tener descendencia, por ejemplo. El filme Cuando el Destino nos Alcance (Soylent Green, 1973), mostraba un escenario apocalíptico, controlado por un gobierno dictatorial, sobrepoblado y contaminado en el que el cielo no era azul, sino verde, por la misma razón. El alimento para las masas consistía justamente en un preparado llamado soylent verde en forma de galleta, elaborado secretamente a partir de cuerpos humanos. Una manzana o una naranja eran manjares accesibles solamente para la élite gobernante y corporativa. La eutanasia era, además de la violencia y la enfermedad, una vía común de finalización de la vida, no necesariamente proporcionada a enfermos terminales, sino para todo aquél que lo decidiese por cualquier motivo. Sus cuerpos, adivinó usted, también eran despachados hacia la fábrica de soylent.

La historia se desarrolla en el año 2022 y siempre me quedó claro que ese escenario se cumpliría tarde o temprano, por lo que he agradecido cada día en que, hasta ahora, el cielo continúe medio azul, aún con sus permanentes domos gris-cafés sobre las grandes ciudades.

Pero si bien en la actualidad todavía no comemos soylent verde, -quiero creer-, otras manifestaciones apocalípticas ya son evidentes. El cambio climático es una realidad y las sequías y las tormentas son cada vez más extremas, aunadas a la extinción de miles de especies y la desaparición de grandes extensiones de bosques, todo ello provocado por nosotros, aunque siga habiendo necios que discuten lo contrario.

Agreguemos a ello una actividad inusitadamente intensa en el pico del ciclo solar de este año y sus peligrosas tormentas de radiación y plasma que amenazan la salud y nuestros entramados eléctricos y de comunicación, aderezadas con la proliferación de regímenes autoritarios y hasta dictatoriales en nuestros países latinoamericanos, rematados con una irracionalidad rampante, y tenemos ya un escenario apocalíptico. El destino nos alcanzó y la ventana de oportunidad para dar marcha atrás se cierra rápidamente. Es la última llamada.

Marea

Hoy me permitiré platicarles que, últimamente y voluntariamente a fuerzas, he tenido que aprender sobre Astrología. Muchos preguntarán: en serio, ¿crees en eso? Pues no, pero les cuento que el algoritmo de TikTok ya identificó que un día me estacioné diez segundos en una publicación de Monhi Vidente, quien estaba dando su predicción para el signo de Cáncer, el mío, pues, y ahora cada vez que lo abro me sale una lluvia de astrólogos de todos colores y sabores que me dan sus predicciones para la semana y vuelven a repetir las características de mi signo zodiacal.

Cáncer es un signo de agua y el astro que nos rige es la Luna. Dicho satélite está asociado a las emociones (las mías suben y bajan como la espuma del mar). Pero independientemente del choro esotérico, lo que más me llama la atención es que dicen que la Luna también juega un papel importante en la creación de mareas, movimientos periódicos y alternativos de ascenso y descenso de las aguas del mar. Sólo los expertos marineros cruzan y navegan por las mareas altas. Dichas aguas se muestran de distintos colores a causa de la luz de sol, y todos los colores con los que se proyecta nos ayudan a identificar cómo anda la intensidad de la marea. Eso me recuerda que en la CDMX no hay agua, pero el domingo pasado (y otros anteriormente), les cayó una marea rosa que movió al zócalo e hizo temblar hasta al Kraken.

Se notó que esta marea rosa trae olas muy grandes que cubren a buena parte de nuestra población. Muchos acabarán revolcados, pero es necesario. El país está estancado en el autoritarismo y el populismo. ¿Por qué se quiere un cambio? Porque los calzones se deben de cambiar cuando se ensucian.

