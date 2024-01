‘Chema’ Tapia hace su registro con el Partido Verde por la capital

Foto: Braulio Colin

José María “Chema” Tapia Franco hizo oficial su registro ante el Partido Verde como precandidato para el municipio de Querétaro señalando que buscará todos los medios posibles para ganar esta entidad.

Señaló que en días posteriores también hará el registro en el Partido del Trabajo y añadió que esperará las medidas impuestas por la coalición y Morena para poder ser el próximo candidato, recordó que este partido debe impulsar al menos un 30 por ciento de candidatos externos.

“Debemos esperar los procesos y medios del Comité Nacional de Morena, que, en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, yo confío en que se respetará esta apertura que ha pedido la diligencia nacional, hoy somos los mejor posicionados entre los perfiles dentro de la coalición”, expresó el político.

Agradeció la apertura del partido del Verde para poder sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación y señaló que no cuenta con un plan B en caso de que Morena o la coalición escoja a otro candidato para la alcaldía.

“Yo confío en lo establecido, estamos juntando a todos para poder llegar a gobernar Querétaro (municipio) y sumaré a todos los queretanos principalmente, yo me reuniere con quien sea necesario para lograrlo y no tengo plan B, si no gano la alcaldía, si me ofrecen otro cargo yo renunciaría a la regiduría”, indicó.

Por su parte, Rafael Astudillo, dirigente estatal del Partido Verde, mostró el apoyo total a su precandidatura e indicó que la siguiente semana se reunirá con la diligencia de Morena para determinar cómo se escogen los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales.

“Tenemos reuniones para definir cómo se escogen los candidatos, estamos conscientes que escogeremos los mejores perfiles para contender en lugares donde el Partido Verde es clave, como Huimilpan, San Joaquín y ahora Querétaro”, añadió.

Posterior a su firma, salió a recibir a una caravana que lo esperaba fuera de la casa de precampaña del verde.

Con información de Braulio Colin