Mauricio Kuri comparte mensaje ciudadano por inicio de año

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ofreció un mensaje a la población para desear un 2024 lleno de bendiciones, salud y bienestar. Por lo cual, dio gracias a las personas por el apoyo, respaldo, comprensión y confianza para salir adelante y enfrentar, juntos, los desafíos de la entidad.

“Queretanas y queretanos: Este será un gran año. Verán que habrá valido la pena. Ofrezco disculpas por los inconvenientes que todos hemos padecido. Pero la responsabilidad de un gobernante no es cuidar de su popularidad, sino garantizar un porvenir mejor”, remarcó.

De igual manera, mencionó que antes de comenzar su mandato se desataron tormentas que provocaron inundaciones, afectando el patrimonio de miles de familias. Luego vino el repunte de COVID-19 y la violencia inusitada en el Estadio Corregidora.

En ese sentido, refirió que hace un año, una empresa provocó un accidente que dejó sin agua a miles de hogares en plena época navideña. Ante lo cual, reconoció que se han enfrentado momentos duros, pero se dijo seguro de que vendrán tiempos mejores.

Mauricio Kuri agradece el apoyo de los queretanos

“Pero tengo espíritu queretano y no me echo pa’ atrás. Al contrario. No solamente resolvimos juntos estos desafíos, sino que le entré de frente a otros problemas, que también te afectan día con día”, dijo.

Más adelante, aseguró que seguirá trabajando para atender tres temas centrales para Querétaro; seguridad, Paseo 5 de Febrero y el transporte público.

Respecto al primer rubro, apuntó que si bien la entidad está mejor que otros estados, no es suficiente. Motivo por el que su gobierno destinó 4 mil millones de pesos en seguridad, la cifra más alta en la historia del estado.

Querétaro, abonó, tiene el primer lugar nacional en Estado de Derecho; cuenta con los mejores centros penitenciarios y es el primer lugar en ausencia de corrupción, de acuerdo con la asociación World Justice Project. Adicionalmente, no se ha recibido una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de los recursos.

“No puedo garantizarles que no ocurrirán cosas, pero lo que sí puedo decirles es que nunca, nunca, nunca, me encontrarán de brazos cruzados”, enfatizó el mandatario estatal.

Un 2023 lleno de retos

Sobre Paseo 5 de Febrero, Mauricio Kuri ponderó que se atrevió a tomar la decisión de darle una nueva cara, y estará lista en pocas semanas. En unos días, agregó, se abrirán los carriles confinados y ahí podrán transportarse -de manera rápida, accesible y eficiente- 200 mil queretanas y queretanos diariamente.

Ahí también circularán los nuevos autobuses Mercedes Benz que se compraron recientemente. Como resultado, destacó que el transporte público Qrobús tendrá un antes y un después.

El gobernador explicó que en 2023 se tomó el control, se creó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), abrieron nuevas rutas y se adquirieron 400 autobuses con internet y tecnología de punta.

En cambio, Kuri indicó que pese a los retos, en Querétaro se vive mucho mejor que en otras partes de la república mexicana. Al respecto, afirmó que es un lugar de crecimiento y también de oportunidades. Para lograrlo, dijo, su gobierno es el que más ha invertido en la historia para obras públicas, con más de 10 mil millones de pesos en dos años.

Recordó que en San Juan del Río, se construyeron dos cárcamos para regular las lluvias, beneficiando a 30 mil habitantes. En la capital queretana se amplió el Hospital del Niño y la Mujer.

Proyectos para fortalecer todo el estado de Querétaro

Para mejorar la movilidad, se ampliaron carreteras como la 540 a Chichimequillas, la 413 a El Batán o la avenida Tecnológico en San Juan del Río. Asimismo, implementaron reingenierías como el distribuidor Santa Bárbara y la carretera 411 en su cruce con la 413.

No obstante, refirió que no se dejó de lado fortalecer la seguridad con más infraestructura. Como muestra, señaló la nueva Casa de Justicia en Landa de Matamoros, dos nuevas unidades de la Fiscalía en El Marqués y Ezequiel Montes y el Palacio de Justicia en la capital.

Detalló que se invirtió en espacios como el centro Plan Vida para adultos mayores; una nueva estación de bomberos, y la rehabilitación del Mercado Juárez, todo en San Juan del Río. Así como el auditorio multifuncional en Corregidora y el mejoramiento de barrios y colonias en todo el estado.

“En Querétaro tenemos los mejores programas sociales del país, que empezaron con mi gobierno. Complementan los que aprobé siendo Senador y otorga el Gobierno Federal”, expuso.

Dentro de su mensaje, ahondó en los casi un cuarto de millón de queretanos que salieron de la pobreza. Es decir, uno de cada tres que vivía en esa condición. Además, 28 mil que vivían en pobreza extrema salieron de ella.

Lo cual, refirió, deriva de mejores programas sociales del país, educación, salud y más y mejores empleos.

Los programas sociales incluyen: apoyo en efectivo a 22 mil mujeres en vulnerabilidad con la Tarjeta Contigo; tarifa preferente de transporte de dos pesos; mejor alimentación para todos y materiales para mejorar las casas.

Mauricio Kuri afirma no detener el trabajo en favor de la entidad

Igualmente, Mauricio Kuri expresó que se cuenta con escuelas de tiempo completo y becas para que jóvenes puedan seguir estudiando. El sistema de salud de Querétaro, declaró, es de lo mejor que hay en México, ya que surte el 95 por ciento de medicinas, y se brindan 2 mil 640 consultas al días.

Desde el punto de vista de gobierno, abundó, se trabaja codo a codo con el sector privado para seguir creciendo y derramando beneficios a los hogares. Según “México, ¿Cómo vamos?”, Querétaro es el tercer estado con mejor desempeño económico y el segundo más competitivo según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El gobernador argumentó que la entidad es la número uno en mejora regulatoria. Por ende, en Querétaro se puede abrir una empresa rápido, sin trabas y sin tranzas. Gracias a ello, alcanzaron más de 70 mil nuevos empleos formales.

Luego, puntualizó que es el séptimo estado del país con más ingresos y líder en inversión, con 52 proyectos y 34 mil millones de pesos en inversiones.

Remarcó que en Querétaro se encendió el motor del turismo, de la cultura, y del campo, al que su administración otorgó 60 millones de pesos en apoyo a productores para enfrentar la sequía.

Para concluir, el mandatario estatal refrendó su agradecimiento al respaldo y confianza de la población y se dijo orgulloso y feliz de sentir su cariño, escuchar sus aflicciones y también sus críticas.

“Así se hablan los amigos. Cuando camino por nuestras calles, voy a los mercados, recorro las colonias y encabezo las jornadas Aquí Contigo; veo a las familias queretanas y vuelvo a llenarme de energía y optimismo. Seguiremos siendo lo mejor de México. Que tengan un maravilloso 2024”, confío.