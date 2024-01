Muerte de peces en presa puede deberse a falta de oxigenación

Foto: Armando Vázquez

Luego de que la Unión de Pescadores de San Juan del Río denunciara la muerte de peces que se crían en una de las granjas de la comunidad de La Estancia, debido a un posible desprendimiento de contaminación en la presa Constitución, el secretario de Desarrollo Agropecuario Municipal, Roberto Jiménez, explicó que este factor puede deberse a una falta de oxigenación.

En este sentido, comentó que hay un proyecto con ellos para el criadero de los peces, ya sea por medio de jaulas o estanques, pero para la primera opción se requiere que la presa tenga agua, y por ahora esta se encuentra totalmente seca.

En cuanto a la muerte de los peces, refirió que al no haber agua, esto conlleva a que no sobrevivan, sin embargo se ha generado una cercanía con ellos para poderlos apoyar de una u otra manera.

“Estamos trabajando con la Asociación de Piscicultores a través del técnico que ellos nos indicaron, pero bueno en este momento la presa no tiene agua, y cualquier cosa que le afecte a la oxigenación del agua los peces van a morir, no necesariamente que haya una contaminación, si no hay suficiente agua, y que esta esté en movimiento, que tenga ideación, los peces van a morir, sean pocos o sean muchos”.

Estanque para peces

En cuanto al proyecto de los estanques, mencionó que la idea es que puedan criar a los peces en estos, pero para lograrlo es necesario que primero sean capacitados pues requiere de tiempo y técnicas específicas.

“El proyecto que tenemos con ellos es que se hagan jaulas pero necesitamos el agua, la otra es obviamente tener los estanques como tipo invernadero pero se requiere de un trabajo alterno muy sofisticado, para lo cual requieren ellos ingresar a un proceso de capacitación que no es corto, y pues para eso estamos, para apoyarlos en lo que necesiten en los proyectos”

Ante la problemática que viven y el apoyo que solicitan a las autoridades, el funcionario mencionó que el técnico de ellos está en permanente contacto, y que la capacitación es la que se encuentra en curso, pues una vez que concluya y que ellos puedan decidirse por cuál de los dos métodos, ya sea el de jaulas o estanques puedan utilizar, podrá avanzar con este proyecto, sin embargo se requiere de agua, pues de otra forma será imposible darle continuidad.

Con información de Jena Guzmán